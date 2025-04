Ultragaz divulga ampliação de portfólio com campanha “Tá Ligado”

Campanha criada pela Talent destaca conexão da marca com o público e apresenta as novas soluções de energia da companhia

Por Giovana Bertti

Com 87 anos de história e pioneirismo no setor de energia, a Ultragaz lançou a campanha “Tá Ligado”, criada pela Talent, com o objetivo de reforçar o seu posicionamento como empresa de energia e apresentar a expansão do seu portfólio com as soluções de Biometano e Energia Elétrica Renovável, junto ao tradicional gás de cozinha, assumindo papel protagonista na transição energética do Brasil.

A campanha estreou no dia 20 de março no intervalo do Jornal Nacional, garantindo visibilidade nacional em um dos espaços mais prestigiados da TV brasileira. A estratégia ainda inclui inserções em TV, rádio, digital, OOH (São Paulo, Grande SP, Bahia e Centro-Oeste) e ações de impacto social, como a personalização de muros em comunidades de Heliópolis e Paraisópolis em parceria com a NÓS – Inteligência e Inovação Social, empresa de comunicação e mídia dentro das periferias.

Segundo Marcelo Bazzali, Vice-presidente de Mercados e Marketing da Ultragaz, a companhia está presente nas residências e negócios há mais de oito décadas e faz parte da história de milhões de brasileiros. Pioneira na comercialização do GLP no país, a empresa atualmente reforça sua tagline “Somando Energias” investindo em novas soluções para acelerar a transição energética no Brasil.

“O diferencial da marca Ultragaz está na sua história e presença na vida dos brasileiros. Estamos em constante evolução, agora com as novas energias presentes em nosso portfólio, além do icônico botijão azul. Neste cenário, vimos a oportunidade de criar uma campanha que comunicasse a estratégia da companhia, exaltando nossos canais digitais, as nossas novas soluções, como o biometano e a energia elétrica, e reforçando atributos importantes da marca Ultragaz: próxima, segura, inovadora e resolutiva.” comenta o executivo.

“A expressão “Tá Ligado” já faz parte do cotidiano do brasileiro e posiciona a Ultragaz como empresa de diferentes energias. Nosso desafio é explicar o que é energia de maneira clara e acessível, sem ser algo complexo, mostrando que a Ultragaz é energia: das pessoas, dos clientes, das soluções. Utilizamos ilustrações que interagem com cenas filmadas, tornando o filme dinâmico, divertido e de fácil compreensão para todos”, comenta Gustavo Victorino, CCO da Talent.

SOBRE A ULTRAGAZ

A Ultragaz, empresa que atua com soluções em energia para negócios e domicílios de forma segura, eficiente e sustentável, tem como propósito usar a energia para mudar a vida das pessoas. Com o compromisso de oferecer serviços inovadores a todos os clientes, quando e onde precisarem, hoje atende mais de 11 milhões de famílias e 60 mil empresas, em 22 estados e no Distrito Federal. Ao longo de mais de 87 anos, a empresa é protagonista da transição energética no país e investe em infraestrutura, capilaridade, inovação e no empreendedorismo de mais de 6 mil revendas Ultragaz e 39 bases operacionais.

As práticas de sustentabilidade e ESG estão presentes em todas as áreas da Ultragaz, por meio de tecnologias e soluções que resultam em baixo impacto ao meio ambiente e benefícios à sociedade. A companhia também aposta cada vez mais na transformação digital, aprimorando a experiência de compra do consumidor.

A companhia faz parte da holding Ultrapar, um dos maiores conglomerados empresariais brasileiros, com atuação na distribuição de combustíveis (Ipiranga), no segmento de armazenagem para granéis líquidos (Ultracargo) e soluções logísticas integradas (Hidrovias).

Sobre a Talent

Uma das principais referências em estratégia e criatividade eficaz do mercado, a Talent acredita que “Conversa Muda Tudo”. Esse conceito permeia as relações entre a agência e seus clientes e é base de relacionamentos duradouros que fazem de diferentes marcas as mais lembradas de suas respectivas categorias – desposicionando a concorrência. Há 40 anos, quando a internet ainda era mato, a agência já criava memes e jargões publicitários representando a essência dos brasileiros. Hoje, com inovação, dados e inteligência de mercado, a Talent mantém a sua essência na entrega de serviços de comunicação completos a clientes como Claro, Coty, CCR, Ipiranga, Inter, Lactalis, Meta e Wella.

