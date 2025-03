Advogada é flagrada pela Polícia Penal com procurações falsas em penitenciária

Um boletim de ocorrência foi registrado por uso de documento falso e encaminhado à Polícia Civil para instauração de inquérito

Da assessoria

A Secretaria de Estado de Justiça informa que uma advogada foi flagrada nesta terça-feira (25.2) tentando entrar na Penitenciária Central do Estado com duas procurações falsas.

Policiais penais informaram que estavam recebendo materiais para entrega aos reeducandos, quando a advogada apresentou procurações em nome de dois custodiados.

Os policiais desconfiaram, pois as assinaturas apresentavam similaridade em ambos os documentos, e fizeram a checagem diretamente com os reeducandos, que não reconheceram as procurações. Inclusive, o nome de um deles estava com uma grafia diferente.

As procurações apresentadas pela advogada foram apreendidas. Foi registrado um boletim de ocorrência por uso de documento falso, que será encaminhado à Polícia Civil para instauração de inquérito e realização de perícia para a comprovação da falsidade do documento.

Os fatos serão encaminhados também à Comissão de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso.

