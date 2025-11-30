Alckmin diz que a nova ordem executiva dos EUA está na direção correta e destaca continuidade das negociações

Em entrevista, vice-presidente também ressaltou o crescimento do comércio exterior brasileiro. No acumulado do ano, país chegou ao recorde de 289,7 bilhões de dólares em exportações

Da assessoria

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, destacou neste sábado, 15 de novembro, a ordem executiva do governo dos Estados Unidos publicada ontem, que retira determinados produtos agrícolas da lista de bens sujeitos às tarifas adicionais de 10%, impostas no dia 2 de abril deste ano. Em entrevista coletiva, Alckmin afirmou que a ordem está na direção correta e que o Brasil continuará negociando para que a tarifação sobre os produtos brasileiros termine completamente.

“A última ordem executiva do presidente americano Donald Trump foi positiva e na direção correta, à medida em que retirou 10% da alíquota para a entrada nos Estados Unidos para as exportações”, disse. O vice-presidente acentuou que, no caso do Brasil, o suco de laranja foi o mais beneficiado.

A ordem executiva foi positiva e vamos continuar trabalhando. A conversa do presidente Lula com o presidente Trump foi importante no sentido do diálogo e da negociação e também o encontro do chanceler Mauro Vieira com o secretário de Estado, Marco Rubio. Nós vamos continuar trabalhando para reduzir mais”

Geraldo Alckmin

Vice-presidente da República e titular do MDIC

O suco de laranja é o 9º produto de exportação brasileiro para os EUA. É o principal item que passa a estar livre de tarifas adicionais em função do anúncio de ontem. “O suco de laranja foi para zero, o mais beneficiado. A exportação desse produto para os Estados Unidos representa 1,2 bilhão de dólares”, relatou Alckmin.

A ordem executiva eliminou a tarifa adicional de 10% sobre produtos relevantes da pauta de exportação do Brasil para os EUA, especialmente café, carne e sucos de frutas. Além de frutas como açaí, goiaba, abacaxi e banana.

Alckmin ressaltou que, com a nova ordem executiva, o percentual das exportações brasileiras sem adicional de tarifa passa de 23% para 26%, o que representa, em valores, de US$ 9,4 bilhões para US$ 10,3 bilhões, em valores de 2024.

O vice- presidente ressaltou a importância do diálogo com os Estados Unidos. “A ordem executiva foi positiva e vamos continuar trabalhando. A conversa do presidente Lula com o presidente Trump foi importante no sentido do diálogo e da negociação e também o encontro do chanceler Mauro Vieira com o secretário de Estado, Marco Rubio”, disse.

Sobre a manutenção da tarifa de 40% sobre o café, Alckmin respondeu que essa taxação ainda é alta. “Nós vamos continuar trabalhando para reduzir mais. Realmente, no caso do café, não tem sentido. Ainda é alta. E o Brasil é o maior fornecedor de café para os Estados Unidos, especialmente, arábica. Agora, são avanços sucessivos”, afirmou. “Há uma distorção que precisa ser corrigida. Esse é o empenho que deve ser feito agora para melhorar a competitividade (do café brasileiro).”.

Alckmin demonstrou otimismo com o avanço das negociações do governo brasileiro com o governo norte-americano . “O empenho do governo brasileiro, o presidente Lula sempre orientou diálogo e negociação. Não tem tema proibido. O Brasil quer resolver. E resolver rápido”, disse. “Estamos otimistas que a gente vai ter novos avanços”, completou.

EXPORTAÇÃO RECORDE — Durante a entrevista, o vice-presidente também destacou o crescimento do comércio exterior brasileiro. “Nós, agora, em outubro, chegamos a 290 bilhões de dólares de exportação, de janeiro a outubro, que é recorde. E, no mês de outubro, cresceu 9,1% a exportação brasileira. Então, nós temos um comércio exterior extremamente robusto. E chegamos a perto de 500 novos mercados e novos acordos comerciais”, declarou.

ENCONTROS — O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu na quinta-feira (13) com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em Washington, após dois encontros durante o G7, grupo dos sete países mais ricos do planeta, no Canadá. Segundo o chanceler, Rubio demonstrou interesse em avançar rapidamente nas tratativas. “Apresentamos nossas propostas para a solução das questões. Agora estamos esperando que eles nos respondam”, disse Vieira após o encontro.

Em outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Kuala Lumpur, na Malásia. Após o encontro, Lula demonstrou otimismo em relação a uma solução célere para as questões envolvendo tarifas impostas às exportações brasileiras por parte dos Estados Unidos. “Tive uma ótima reunião com o presidente Trump na tarde deste domingo, na Malásia. Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra as autoridades brasileiras”, afirmou o presidente Lula nas redes sociais.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República