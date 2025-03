Banco24Horas disponibiliza parcelamento de IPVA, licenciamento e multas veiculares em até 12 vezes

Para financiar os débitos do veículo, o proprietário precisa ter um cartão de crédito, o RENAVAN em mãos e se dirigir a um caixa eletrônico da rede

Por Karina Oliveira

A partir de agora, é possível parcelar o IPVA, licenciamento e multas veiculares em até 12 vezes no Banco24Horas. As transações, que permitem a consulta e parcelamento dos débitos do veículo, podem ser realizadas em um dos mais de 23 mil dispositivos da rede, entre caixas eletrônicos e Atmos, o Banco24Horas compacto, por meio do cartão de crédito.

“A possibilidade de pagar estes débitos veiculares para além das parcelas autorizadas pelo governo é uma forma de facilitar a organização da vida financeira de condutores que perderam o prazo no início do ano, ou mesmo para proprietários que precisam financiar esses valores em mais vezes”, explica Rodrigo Maranini, gerente de produto e distribuição da TecBan.

Para pagar IPVA, licenciamento e/ou multas no Banco24Horas, é imprescindível que o usuário esteja com o RENAVAN em mãos, já que é um dado obrigatório no início da transação.

Confira o passo a passo para realizar o parcelamento em até 12 vezes:

Selecione a opção “IPVA” na tela inicial do Banco24Horas; Escolha “Pagamento de débitos veiculares”; Informe o Renavan, UF, Placa, CPF e telefone; Aceite os termos de uso; Selecione o débito que deseja pagar (IPVA, licenciamento, multas) ou a opção todos os débitos; Insira o cartão de crédito; Escolha a opção de parcelamento de 1x a 12x; Confirme todos os dados; Insira a senha; Pronto, você parcelou seus débitos veiculares no Banco24Horas.

