Boa Safra disponibiliza 323 vagas de emprego pelo Brasil

Oportunidades de trabalho estão distribuídas nos estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Maranhão e no Distrito Federal

Por André Vanes

A Boa Safra, maior produtora de sementes de soja do país, anuncia que está com 323 oportunidades de trabalho para estudantes e profissionais do agronegócio. As vagas vão desde estágio em Agronomia até posições em áreas técnicas, operacionais, administrativas, produção, marketing, vendas, entre outras. As oportunidades estão abertas nas cidades de Brasília (DF), Formosa (GO), Primavera do Leste (MT), Rondonópolis (MT), Ribeirão Cascalheira (MT), Buritis (MG), Cabeceiras (GO), Ponta Grossa (PR), Luis Eduardo Magalhães (BA) e Balsas (MA).

De acordo com Rodrigo Viana, gerente de Gente & Gestão da Boa Safra, a companhia está em busca de profissionais talentosos, ágeis e que desejam crescer e se destacar no setor do agronegócio. “Se o profissional ou estudante tem paixão por inovação, busca constantemente por aprimoramento e deseja fazer parte de uma empresa que está em ascensão e que quer atrair pessoas protagonistas, esse é o momento de fazer parte da Boa Safra. Oferecemos oportunidades em um ambiente dinâmico, focado em resultados e no impacto positivo no mercado agrícola brasileiro”, afirma.

Para conferir as oportunidades e se candidatar, os interessados precisam acessar o site da Boa Safra e clicar no link “Trabalhe Conosco”.

Sobre a Boa Safra

Fundada em 2009, a Boa Safra consolidou-se no mercado brasileiro como uma das principais vendedoras de sementes de soja do Brasil. Comprometida com a excelência, a empresa investe constantemente em tecnologia avançada e infraestrutura inovadora, assegurando sementes com vigor e germinação superiores à média do mercado. Em 2023 a companhia registrou aumento de 45% no lucro líquido ajustado e ampliou sua capacidade produtiva, passando para 240 mil big bags (de aproximadamente 1.000 kg cada) em 2024 para 280 mil big bags em 2025.

Instagram I Facebook I Linkedin I Youtube