Café Brasileiro celebra o aniversário do Mato Grosso com lançamento de edição comemorativa

Em homenagem ao aniversário do estado, marca lança embalagem comemorativa que reforça a conexão com os consumidores locais

Por Gabriela Gimenes

O Café Brasileiro, uma das marcas mais tradicionais do Grupo 3corações, lança a edição especial do Mato Grosso, uma homenagem ao aniversário do estado, celebrado em 9 de maio. A novidade é uma embalagem em edição limitada do café Tradicional, na versão de 500g, com design temático que exalta a cultura local, desenvolvida para simbolizar o orgulho e a identidade mato-grossenses.

Além de celebrar a data, o lançamento busca fortalecer a conexão da marca com os consumidores da região, reafirmando o Café Brasileiro como um produto que faz parte da vida e da história do estado.

Para marcar a ocasião, a marca também promoverá ações complementares, como veiculação de outdoors em locais estratégicos e materiais de ponto de venda durante todo o mês de maio, reforçando a presença local.

“Mais do que oferecer um café de qualidade, queremos fortalecer o sentimento de pertencimento que nos conecta ao Mato Grosso, reconhecendo a importância do estado na nossa história. Essa edição especial é uma forma de celebrar os laços que construímos ao longo dos anos e reafirmar nossa conexão com os consumidores locais”, afirma Luide Leitão, gestor comercial do Grupo 3corações no Centro-Oeste.

Com distribuição exclusiva no Mato Grosso durante o mês de maio, a edição especial já está disponível nos principais pontos de venda do estado.

Sobre o Grupo 3corações

O Grupo 3corações, empresa líder do segmento de cafés no Brasil, possui um portfólio completo em todas as categorias de cafés: desde tradicionais, especiais, cápsulas, solúveis, instantâneos, até cafés prontos para beber. É reconhecida como líder absoluta nas categorias torrado e moído, bem como em cappuccinos.

Além da marca nacional 3 Corações, o grupo detém mais de 30 marcas cb de cafés, entre elas: Santa Clara, líder no Norte e no Nordeste, as clássicas regionais Pimpinela, Brasileiro, Fort, Iguaçu, Itamaraty, Letícia, Fino Grão, Cirol, Doutor, Divinópolis, Toko, Café Manaus, Cruzeiro, entre outras. Também comercializa filtros, porta filtros e acessórios.

A empresa é referência em inovação com a solução exclusiva TRES®️, que conta com um portfólio de máquinas de café e multibebidas, e oferece mais de 50 sabores entre cafés espressos, bebidas cremosas, chás e cafés filtrados em cápsulas.

Além de proporcionar diferentes experiências e possibilidades de consumo de cafés, o grupo também atua no segmento de refresco em pó (Frisco e Tornado), achocolatado (Chocolatto), temperos e derivados de milho (Claramil, Dona Clara e Kimimo).

Em 2020, ingressou em novos segmentos como leites vegetais e suplementos naturais, fruto da joint venture com a Positive Company, detentora das marcas A Tal da Castanha, Plant Power e Possible.

Fundada em 1959, por João Alves de Lima, em São Miguel, cidade do interior do Rio Grande do Norte, a companhia possui 27 Centros de Vendas e Distribuição (CDs), 9 Plantas Fabris, 2 Unidades de Compra e Beneficiamento de Café Verde (Armazéns), uma Unidade Corporativa Integradora e a Escola de Serviços e Sabores.

Está presente em mais de 400 mil pontos de venda no país, com estrutura logística e comercial próprias. O Grupo 3corações também exporta café para os principais mercados da América Latina e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse o site: www.3coracoes.com.br .

