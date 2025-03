CAIXA passa a operar nova linha de crédito consignado privado a partir de 21 de março

Clientes poderão contratar por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Da assessoria

A partir do dia 21 de março, a CAIXA passa a operar a nova linha de crédito consignado privado voltada para os trabalhadores com carteira assinada, inclusive rurais e domésticos, além dos empregados de Microempreendedores Individuais (MEIs). Os clientes poderão contratar a nova linha por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital).

Além de taxas de juros atrativas em relação a outras modalidades de crédito pessoal, a linha possui desconto direto em folha de pagamento, garantindo maior controle financeiro ao cliente.

O presidente da CAIXA, Carlos Vieira, disse se sentir orgulhoso em estar à frente de uma instituição a qual, desde 1861, se mantém ligada aos propósitos do Governo Federal em garantir o acesso aos serviços bancários a toda população brasileira.

“Essa nova linha democratiza ainda mais o acesso ao crédito no país, além de oferecer condições mais atrativas e atender ao público que, realmente, gera o desenvolvimento econômico do país”, afirma Carlos Vieira. “A CAIXA sempre estará ao lado do trabalhador brasileiro”, finalizou.

Foto: CAIXA

Medida Provisória:

Nesta quarta-feira (12), em cerimônia no Palácio do Planalto, o Governo Federal assinou a Medida Provisória (MP) que cria a linha do consignado. De acordo com o texto da MP, o desconto das parcelas será na folha de salários, mensalmente pelo eSocial, o que permite taxas de juros atrativas para os clientes. Após a contratação, o trabalhador acompanha mês a mês as atualizações do pagamento das parcelas.

Imprensa da CAIXA