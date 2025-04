Coletivo Online abre 455 vagas para capacitação gratuita voltada para jovens do Mato Grosso

Mais de 2.500 matogrossenses já se formaram pelo Coletivo Online desde sua implantação

Por Alice Araújo

A Plataforma Coletivo Jovem está com inscrições abertas para o Coletivo Online, capacitação gratuita voltada para jovens em busca do primeiro emprego. Neste início de ano, estão sendo disponibilizadas 455 vagas exclusivas para o Mato Grosso. Totalmente digital, o programa oferece qualificação profissional e amplia as oportunidades de ingresso no mercado de trabalho.

Para participar, é necessário ter entre 16 e 25 anos e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. O programa online disponibiliza conteúdos via WhatsApp, proporcionando flexibilidade para os jovens realizarem a capacitação de qualquer lugar e no momento mais conveniente. Durante a formação, os participantes terão acesso a módulos que abordam temas essenciais, como planejamento de carreira, educação financeira, elaboração de currículo e preparação para processos seletivos.

Ao longo de cinco semanas, os participantes terão acesso a videoaulas e atividades interativas, permitindo a aplicação prática do conhecimento diretamente pelo celular. Ao final da capacitação, os jovens recebem um certificado de conclusão e são direcionados para o cadastro no banco de vagas na comunidade exclusiva do Coletivo.

Desde 2009, as iniciativas da Plataforma já tiveram impacto positivo na vida de mais de 200 mil jovens no território Solar. Somente em Mato Grosso, cerca de 2.518 pessoas já receberam certificados. Para continuar fazendo a diferença na vida de milhares de jovens, em 2025, são mais de 32 mil vagas abertas em todo o país.

As inscrições ficam abertas durante todo o ano. Para se inscrever e obter mais informações sobre o Coletivo, os interessados podem acessar o site oficial do projeto: www.solarbr.com.br/coletivo.

