Com brasileiros preferindo avião ao ônibus, hotéis próximos a aeroportos ganham destaque

Alta no volume de voos aumenta a busca por hospedagens estratégicas; Slaviero Hotéis e Slim Hotéis oferecem opções em capitais e regiões metropolitanas

Por Amanda Neco

Em 2024, o avião superou o ônibus como meio de transporte escolhido pelos brasileiros em viagens nacionais. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, do IBGE, os voos representaram 12,3% das viagens, contra 12% do transporte rodoviário.

Com o aumento do número de passageiros, especialmente no fim de ano, viajar de avião se tornou ainda mais rápido, seguro e previsível. Nesse cenário, hotéis localizados perto dos aeroportos, principalmente nas capitais, oferecem uma opção prática para quem quer economizar tempo e descansar entre conexões longas, como as unidades da Slaviero Hotéis e Slim Hotéis.

O Slim Hotel Cuiabá Aeroporto , em Várzea Grande, fica a cerca de 900 metros do Aeroporto Internacional Marechal Rondon. O hotel oferece traslado gratuito, estacionamento e café da manhã cortesia, ideal para quem chega à região metropolitana de Cuiabá com compromissos imediatos.

Em São Paulo, a rede está presente nos dois principais aeroportos: Congonhas e Guarulhos. O Slim Hotel São Paulo Congonhas está a menos de 1 km do aeroporto, garantindo fácil acesso a pontos importantes da cidade, e conta com restaurante e estacionamento. Alguns apartamentos ainda permitem vista para a pista de pousos e decolagens.

Já o Slaviero Hotel Guarulhos Aeroporto oferece infraestrutura completa com piscina, sauna e academia. A unidade também possui transfer gratuito e o pacote “Estacione e Voe”, que oferece uma diária antes ou depois da viagem e sete dias de estacionamento.

Para quem precisa de descanso rápido durante conexões ou longas esperas, o Fast Sleep Suítes by Slaviero Hotéis e o Fast Sleep Guarulhos by Slaviero Hotéis estão localizados no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos. As reservas são flexíveis e podem ser feitas por diária, por hora ou apenas para banho, com itens de higiene e secador de cabelo inclusos.

No Paraná, o Slaviero Hotel Curitiba Aeroporto , a aproximadamente 3 km do Aeroporto Afonso Pena, combina boa localização, comodidades como academia e estacionamento, e fácil acesso ao centro da cidade, atendendo tanto agendas corporativas quanto viagens de lazer.

Para conhecer todas as opções e fazer reservas, acesse

Sobre a Slaviero Hospitalidade

A Slaviero Hospitalidade é uma empresa brasileira especializada em administração hoteleira e gestão de meios de hospedagem.

Para oferecer soluções a todos os públicos, estão sob comando da Slaviero Hospitalidade as marcas Slaviero Hotéis – com conforto e serviços para aproveitar a viagem do início ao fim – e a Slim Hotéis, com uma proposta prática, ágil e dinâmica. Entre os produtos exclusivos, destaque para os hotéis temáticos, de luxo ou lazer, assinados BY SLAVIERO HOTÉIS.

No segmento de short-term rental, a empresa atua com a 1/4 UmQuarto, que oferece locações descomplicadas de apartamentos residenciais para períodos de curto a médio prazo. Projetos de multipropriedade e residenciais com serviços também fazem parte do escopo da administradora.

Em 44 anos de atuação, a rede chegou a todas as regiões do país, somando mais de 40 hotéis, entre unidades em operação e futuras aberturas. São mais de 25 cidades em 12 estados e cerca de 5.000 apartamentos administrados.

