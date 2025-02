Consórcio de imóveis cresce no Brasil; a expectativa é de aumento de 20% em 2025

Foram 992,7 mil novos contratos de janeiro a novembro de 2024

Da assessoria

Alternativa para a compra de imóveis com parcelas mais acessíveis, o consórcio para esse setor teve um aumento de 19% de janeiro a novembro de 2024, segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac). A perspectiva para este ano é de um aumento de 20% nos contratos desse tipo de serviço.

Responsável por 19% dos consórcios no país, o setor de imóveis tem 2,1 milhões de participantes ativos, sendo 992,7 mil novos contratos apenas em 2024. O volume de créditos comercializados cresceu 35%, enquanto as vendas de novas cotas aumentaram 25% de janeiro a novembro do último ano

“O consórcio não é apenas uma solução financeira, mas um instrumento que democratiza o acesso ao crédito. Ele permite que as pessoas planejem a aquisição de um imóvel com parcelas mais acessíveis”, explica o diretor do Grupo Vivart, Victor Bento.

No consórcio, seja através do sorteio ou do lance dado pelo participante, a pessoa recebe uma carta de crédito para utilizar na compra do imóvel. Entre as vantagens, está o número menor de parcelas na comparação com os financiamentos, que possuem juros mais altos, enquanto, no consórcio, é cobrada apenas a taxa de administração.

“Com o consórcio, é possível comprar desde um imóvel na planta até os que já estão prontos para a entrega. Enquanto os juros de um financiamento podem chegar a 15% ao ano, a taxa de administração é menor que 2%, um atrativo para as pessoas que conseguem se planejar para adquirir um imóvel a médio prazo”, enfatiza Victor Bento.

Para 2025, as perspectivas são otimistas, de acordo com a Abac. “Chegamos a mais de 2 milhões de participantes ativos nos consórcios de imóveis no Brasil, um número bastante expressivo. Este ano, a expectativa é de um novo recorde de adesões. O mercado está otimista, já que esse crescimento significa mais transações para a venda”, afirma o diretor do Grupo Vivart.