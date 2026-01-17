Coração Acelerado: Sicoob amplia presença na teledramaturgia e reforça conexão com a cultura brasileira

Por Fabíola Souza

O Sicoob marcará presença, mais uma vez, no horário nobre da televisão brasileira. A instituição financeira cooperativa, que reúne mais de 9,3 milhões de cooperados, integrará a próxima novela das 19h da TV Globo, “Coração Acelerado”, ampliando sua estratégia de endosso de marca por meio da teledramaturgia, um dos formatos de maior alcance e relevância cultural no país.

Ambientada no universo do sertanejo, um dos gêneros musicais mais ouvidos do Brasil a produção conecta música e dramaturgia em uma narrativa que reflete dinâmicas sociais, escolhas pessoais e trajetórias profissionais presentes em diferentes regiões. Nesse contexto, a presença do Sicoob reforça seu posicionamento como uma instituição financeira inserida nas histórias que moldam a vida econômica e social dos brasileiros, acompanhando transformações, decisões e projetos em distintos momentos.

Segundo Cláudio Halley, superintendente de Estratégia e Gestão do Sicoob, a escolha da teledramaturgia parte do entendimento do formato como uma plataforma estratégica de construção de significado. “A dramaturgia é um fenômeno cultural nacional e, neste projeto, reúne dois universos de grande apelo popular no país: a novela e o sertanejo. Para o Sicoob, estar presente em uma trama com essa sinergia potencializa nosso discurso de marca e amplia a exposição do que oferecemos aos cooperados e ao público em geral, traduzindo, de forma contextualizada, o papel das cooperativas na organização da vida financeira das pessoas”.

Ao dialogar com o universo da música sertaneja, fortemente associado ao empreendedorismo artístico, às economias regionais e à mobilidade social, o Sicoob reforça atributos como confiança, solidez e cooperação. A presença na trama contribui para apresentar o cooperativismo financeiro como um modelo sólido, baseado em decisões compartilhadas, governança e geração de valor coletivo.

Para Halley, a ação fortalece não apenas a imagem institucional, mas também a percepção prática dos diferenciais da instituição. “O grande valor da teledramaturgia está em permitir que a marca se insira em narrativas legítimas, sendo percebida como parte natural da história, e não como uma interrupção. No setor financeiro, isso é especialmente relevante, pois evidencia, em situações reais da trama, como a instituição apoia decisões, projetos e desafios do dia a dia dos cooperados, reforçando atributos como proximidade, solidez e confiança. Quando a estratégia de marca dialoga de forma coerente com o contexto da narrativa, a entrega se torna mais eficiente, ampliando os índices de lembrança e os resultados de conversão”, afirma.

Na história, os produtos e serviços do Sicoob ganham visibilidade por meio de soluções financeiras aplicadas ao cotidiano dos personagens, como contas digitais, crédito, meios de pagamento, investimentos e seguros, além do atendimento próximo nas cooperativas e de condições financeiras alinhadas às diferentes necessidades retratadas ao longo da trama.

Coração Acelerado

Ambientada em Bom Retorno, cidade fictícia próxima a Goiânia (GO), um dos principais polos do sertanejo brasileiro, a novela acompanha a trajetória de Agrado Garcia, jovem que busca espaço no competitivo mercado musical. A história aborda temas como mobilidade social, escolhas estratégicas e construção de caminhos, elementos que dialogam com a proposta institucional do Sicoob.

Histórico e consistência na estratégia de marca

A adoção da teledramaturgia como plataforma estratégica é sustentada por resultados mensuráveis obtidos nas duas últimas participações do Sicoob em produções de grande audiência. Em “Terra e Paixão”, exibida em 2023, a instituição esteve entre as cinco marcas patrocinadoras e integrou a narrativa por meio de ações estruturadas de merchandising, combinadas a formatos comerciais estendidos, como o “comercial em primeiríssima”, ampliando a exposição dentro e fora da trama.

Nessa produção, cada ação de merchandising gerou, em média, 25 milhões de impactos. Considerando o conjunto das ativações ao longo da novela, o Sicoob acumulou 176 milhões de impactos brutos. Na sequência, a participação em “No Rancho Fundo” manteve a estratégia, combinando inserções na narrativa e formatos comerciais qualificados. Nesse caso, cada ação atingiu, em média, 16,8 milhões de espectadores, totalizando mais de 220 milhões de impactos de exposição. Os números reforçam a capacidade da teledramaturgia de gerar alcance, frequência e associação positiva, consolidando o formato como um canal eficiente de comunicação institucional.

Com “Coração Acelerado”, o Sicoob fortalece sua presença em conteúdos de alta identificação cultural, posicionando-se como uma instituição financeira sólida, contemporânea e integrada às transformações do país, capaz de dialogar com diferentes públicos por meio de narrativas que refletem o Brasil real.

Sobre o Sicoob

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 9,3 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferece serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. É formado por 323 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,6 mil pontos de atendimento, e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente. Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.

