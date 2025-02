Cuiabá recebe etapa do maior evento mundial de Beach Tennis em março

Arena Beach Peak se prepara para torneio com entrada gratuita

Por Patricia Xavier

Cuiabá se consolida como um dos principais destinos do beach tennis mundial ao receber a terceira edição do World Tour BT 400. Entre os dias 12 e 15 de março, a capital mais quente do Brasil será o centro das atenções do esporte. Na Arena Beach Peak, com 11 quadras exclusivas para o torneio profissional, os melhores atletas de beach tennis do mundo se enfrentarão em uma disputa acirrada.

Com um crescimento exponencial, nesta edição o torneio oferece uma premiação de US$ 35 mil (R$ 212 mil) e 470 pontos no ranking mundial, atraindo as melhores duplas da modalidade masculina e feminina.

Com entrada 100% gratuita, os amantes do beach tennis poderão acompanhar o alto nível técnico das partidas, com a presença de atletas de renome mundial como os campeões, o italiano Michele Cappelletti e o catarinense André Baran, e a paranaense Rafaella Miiller e a venezuelana Patrícia Diaz, atuais bicampeãs do mundo.

Diretor do torneio, Isoldino Neto, destaca que a competição está em crescimento constante. Em 2023, iniciou-se o torneio BT 100 e, no ano passado, participaram grandes nomes no BT 200.

“A realização de uma etapa BT 400 é um grande feito e coloca Cuiabá no mapa mundial do esporte. Teremos os melhores atletas do mundo disputando títulos e proporcionando um show à parte. É a oportunidade de apresentar nossa “cuiabania” aos melhores atletas do planeta, gerar um impacto positivo na nossa economia e fortalecer ainda mais a nossa paixão pelo esporte”, declarou Neto.

Neto explica ainda que além de competir, a inscrição no torneio garante uma cadeira na arquibancada, com acompanhante, para que possa torcer pelos seus amigos e assistir aos jogos dos profissionais.

“Teremos diversas atividades para toda a família, além dos jogos eletrizantes no nosso complexo da arena, que tem 20 mil metros. Para garantir lugar na arquibancada, é necessário fazer o cadastro antecipadamente no site www.stormingressos.com.br, porque os lugares são limitados”, destacou.

Atração para todos – Além da disputa profissional, o evento oferece um torneio amador com diversas categorias para atender a todos os níveis e idades: A, B e C em duplas masculinas, femininas e mistas, e categorias especiais para jogadores a partir de 40, 50 e 60 anos de idade.

Uma chance única para atletas de todas as idades mostrarem seu talento e vivenciarem a emoção da competição.

O World Tour BT 400 Cuiabá é uma realização da Storm Produções e Eventos com chancela da Federação Internacional de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e Federação Mato-grossense de Tênis.

Inscrições para o torneio pelo site: https://tenisintegrado.com.br

SERVIÇO:

World Tour BT 400

Quando: 12,13, 14 e 15 de março

Onde: Arena Beach Peak – Cuiabá

Ingressos arquibancadas: www.stormingressos.com.br

Ingressos torneio: https://tenisintegrado.com.br