Cuiabá: Uber expande ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres

Uber Mulher possui três modalidades diferentes e chega a mais 13 capitais brasileiras nos próximos dias

Da assessoria

A Uber anuncia a expansão da funcionalidade Uber Mulher, que vai permitir que as usuárias brasileiras possam solicitar viagens com motoristas mulheres. Nos próximos dias, a ferramenta, que já estava sendo testada em sete cidades , começa a funcionar de forma gradativa em 13 capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Recife, Manaus, Fortaleza, Belém, João Pessoa, Goiânia, São Luís e Cuiabá.

O recurso possui três formatos distintos para oferecer a melhor experiência possível para motoristas parceiras e usuárias:

Reserve Uber Mulher: As usuárias poderão selecionar a opção Uber Mulher ao agendarem viagens pelo Uber Reserve, que permite programar viagens com a antecedência mínima de 30 minutos.

As usuárias poderão selecionar a opção Uber Mulher ao agendarem viagens pelo Uber Reserve, que permite programar viagens com a antecedência mínima de 30 minutos. Preferência das Mulheres: As usuárias poderão ativar a preferência por uma motorista mulher nas configurações de Perfil/Preferências de Viagem. Com esta opção ativa, o aplicativo priorizará uma motorista mulher na solicitação das viagens de Uber X, mas não garante que essa viagem será necessariamente feita por uma motorista mulher.

Como isso depende da quantidade de motoristas parceiras na região, se o tempo de espera for muito longo, o aplicativo irá redirecionar o pedido de viagem para o motorista mais próximo de forma automática.

As usuárias poderão ativar a preferência por uma motorista mulher nas configurações de Perfil/Preferências de Viagem. Com esta opção ativa, o aplicativo priorizará uma motorista mulher na solicitação das viagens de Uber X, mas não garante que essa viagem será necessariamente feita por uma motorista mulher. Como isso depende da quantidade de motoristas parceiras na região, se o tempo de espera for muito longo, o aplicativo irá redirecionar o pedido de viagem para o motorista mais próximo de forma automática. Uber Mulher: As usuárias verão a opção “Uber Mulher” entre os produtos disponíveis para solicitar uma viagem de forma imediata na tela inicial. Esse recurso ficará disponível apenas durante o dia e ao selecionar essa opção, o app tentará parear a viagem com uma motorista mulher. Se o tempo de espera for muito longo, o aplicativo perguntará à usuária se ela deseja continuar aguardando ou se prefere redirecionar a viagem para o motorista mais próximo.

Reserve Uber Mulher Preferência das Mulheres Uber Mulher

Esses recursos fazem parte do compromisso de longo prazo da Uber em oferecer mais conforto e segurança para as usuárias mulheres e pessoas não binárias. Além disso, as opções também estarão disponíveis para usuários do Uber conta teens , a modalidade voltada para adolescentes de 12 a 17 anos, que permite acompanhamento em tempo real pelos responsáveis e também inclui recursos de segurança automaticamente ativos.

“Esse recurso em três modelos inovadores foi a forma que encontramos para endereçar essa grande demanda das usuárias brasileiras e ao mesmo tempo manter a boa experiência de motoristas e passageiras com o aplicativo da Uber. Nós temos um compromisso com as mulheres e, para além desse recurso, vamos continuar investindo em ferramentas de segurança como um todo e em conteúdos educativos para os nossos parceiros e usuários homens”, afirma Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil.

Desde 2019, com o lançamento da modalidade U-Elas , que permite que motoristas mulheres recebam pedidos de viagens somente de usuárias mulheres. A Uber segue investindo em aumentar sua base de motoristas parceiras — que já cresceu em 160% nos últimos anos e atualmente é de 8% em todo o Brasil, e avaliando formas de viabilizar essa experiência para as usuárias.

Combater a violência contra as mulheres é um compromisso da Uber que, desde 2018, vem investindo em parcerias com organizações especializadas no tema para desenvolver não só projetos voltados para o aplicativo, a exemplo de conteúdos educativos e suporte psicológico, mas também iniciativas voltadas às mulheres brasileiras em geral, como pesquisas, doações de viagens, campanhas de sensibilização e divulgação de informações por meio do app.

Sobre a Uber

A missão da Uber é criar oportunidades por meio do movimento. A empresa iniciou suas operações em 2010 para resolver um problema simples: como conseguir uma viagem ao toque de um botão? Mais de 72 bilhões de viagens depois, seguimos desenvolvendo produtos para levar as pessoas até onde elas quiserem chegar. Ao transformar a forma como pessoas, alimentos e coisas se movimentam pelas cidades, a Uber se tornou uma plataforma que abre novas possibilidades.