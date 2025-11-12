Curitiba se torna palco de debate nacional sobre a terapia ABA e o papel das famílias no tratamento do autismo

Capital paranaense sedia encontro nacional sobre intervenção parental na ABA, reunindo especialistas do Brasil e do exterior

Por Paula Batista

Nos dias 12 e 13 de dezembro, Curitiba será palco da II Jornada Luna ABA – Intervenção Parental na ABA: Fundamentos Éticos, Treinamento e Relação Terapêutica, evento que promete reunir especialistas, famílias e profissionais para discutir o papel dos pais e cuidadores na Análise do Comportamento Aplicada (ABA), ciência reconhecida mundialmente como a mais eficaz no tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Com 16 horas de programação presencial no Qoya Hotel Curitiba, a Jornada abordará quatro grandes eixos interligados: o treinamento parental e o engajamento das famílias, a ética e contratualização da relação entre profissionais e pais, as dinâmicas do vínculo terapêutico e gestão de conflitos, e, por fim, a validade social e o cuidado parental, destacando o bem-estar emocional e físico das famílias.

Entre os nomes confirmados estão Natalie Brito Araripe, diretora da Luna ABA e analista do comportamento certificada; Aída Teresa dos Santos Brito, psicóloga e doutora com atuação clínica e acadêmica; Lucelmo Lacerda de Brito, pesquisador em educação inclusiva; e Layla A. Sump, BCBA-D com experiência internacional em ensino e consultoria. Também participam Ana Beatriz Chamati, Ana Karina Leme Arantes, Denise de Lima Oliveira Vilas Boas, Tauane Paula Gehm, Alexia Maitê da Silva Ferreira, Flávia Scherner (Fafá Conta), Kelvis Rodrigo Sampaio da Cruz, Larissa Coelho e Paloma Ferreira, entre outros convidados que representam diferentes perspectivas e regiões do país.

Além das discussões científicas, o evento terá Espaço Kids gratuito para crianças de 3 a 10 anos, com oficinas eco-artísticas e vivências pedagógicas distribuídas em quatro períodos, reafirmando o compromisso da Luna com o acolhimento e o suporte às famílias.

Curitiba foi escolhida como sede pela sua vocação para inovação, diversidade e valorização dos espaços públicos — valores que dialogam com a missão da Luna de unir ciência, ética e humanização. “A Jornada representa mais do que um encontro técnico; é um movimento de fortalecimento de vínculos e partilha de experiências entre profissionais e famílias de todo o país”, afirma Natalie Brito Araripe.

Os ingressos estão disponíveis no site lunaeducacao.com.br/jornada, quem fizer sua inscrição até o dia 15/11 receberá o livro “Crítica à Pseudociência em Educação Especial”, do Lucelmo Lacerda e poderá também participar do Grupo de Estudos em Esquema LAG de Reforçamento para Ensino de Variabilidade Comportamental.

Serviço

II Jornada Luna ABA – Intervenção Parental na ABA: Fundamentos Éticos, Treinamento e Relação Terapêutica

Dias: 12 e 13 de dezembro de 2025

Local: Qoya Hotel Curitiba – Curio Collection by Hilton (Av. Sete de Setembro, 4211 – Água Verde, Curitiba/PR)

Espaço Kids gratuito: atividades para crianças de 3 a 10 anos



Mais informações e inscrições: https://lunaeducacao.com.br/jornada

Sobre a Luna ABA

A Luna ABA é uma instituição especializada em Análise do Comportamento Aplicada, com unidades em Curitiba (PR), São José dos Campos (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Teresina (PI), além de atendimento domiciliar em todo o Brasil. Reconhecida pelo trabalho ético e humanizado, a Luna combina rigor técnico, acolhimento e inovação, promovendo o desenvolvimento de pessoas com TEA e de suas famílias.

Saiba mais em lunaaba.com.br.

