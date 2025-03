Dentadura é realidade diária de mais de 39 milhões de brasileiros

Dados do IBGE e do Ministério da Saúde apontam ainda que 41,5% das pessoas acima de 60 anos já perderam todos os dentes

Por Gustavo Sousa

As próteses dentárias, popularmente conhecidas como dentaduras, fazem parte do cotidiano de 39 milhões de brasileiros, ou seja, quase 20% da população. Os dados, coletados e divulgados pelo IBGE e pelo Ministério da Saúde demonstram ainda que 41,5% das pessoas no país, acima dos 60 anos, já perderam todos os dentes.

“O impacto que a perda de dentes causa na vida das pessoas causa graves sequelas físicas, emocionais e psicológicas. Se de um lado, a prótese possibilita o retorno da mastigação, o que é fundamental para a digestão dos alimentos, de outro, promove a melhora da autoestima e traz de volta o convívio social”, afirma o cirurgião dentista Breno William Atanasio Barboza.

Além da questão estética, a perda de dentes é o segundo fator que mais traz prejuízos à qualidade de vida das pessoas entre 45 e 70 anos, conforme o estudo “Percepções latino-americanas sobre perda de dentes e autoconfiança”, feito pela Edelman Insights. A pesquisa destaca ainda que a perda da dentição impede um estilo de vida saudável e ativo, para 32% dos entrevistados.

Fundamental para a saúde geral do corpo humano, a dentição tem como uma de suas funções proteger o tecido periodontal e a gengiva. “Por isso, na falta dos dentes, a gengiva se expõe, ficando vulnerável durante a mastigação de alimentos duros ou mesmo na escovação. A perda óssea também é uma situação preocupante que pode ocorrer, pois a estrutura fica sem suporte, causando desgaste dos ossos na região da boca. Por tudo isso, as próteses dentárias são tão importantes para milhões de brasileiros”, explica o cirurgião-dentista.

A digestão, que se inicia na boca, também é prejudicada quando não há dentes, pois a comida ingerida chega em pedaços maiores ao estômago, pelo fato de a mastigação estar prejudicada. Isso compromete a absorção adequada dos nutrientes e dificulta o processo digestivo de maneira acentuada.

Como utilizar a prótese?

Parciais ou completas, e com custo mais acessível do que os implantes, as próteses dentárias precisam de um complemento especial para se tornarem 100% funcionais. Trata-se do fixador, produto que é utilizado para manter a dentadura no lugar, evitando que fique mal encaixada e, consequentemente, prejudique a mastigação, a fala e a autoestima das pessoas.

Embora o mercado apresente várias opções de fixadores, contar com um produto de qualidade é essencial para evitar acidentes e problemas de saúde. “Um fixador de baixa qualidade pode afetar, diretamente, a mastigação e até mesmo a dicção. Escolher um bom fixador é questão de qualidade de vida, é a garantia de que a prótese ficará firme, evitando acidentes, irritações na gengiva ou incidentes ainda maiores”, finaliza o especialista.

Fabricado pela P&> nos EUA e importado para o Brasil, um creme adesivo vem se destacando no mercado nacional nos últimos anos, é o que explica Carlos Alberto Dimarzio Filho, Gerente Geral da Euroart Import. “Opção segura e confiável para os consumidores brasileiros, o Fixodent veda completa e uniformemente a superfície da prótese dentária, o que ajuda a bloquear a entrada de alimentos entre a dentadura e a gengiva. Além disso, o produto ajuda a combater o mau hálito”, afirma o executivo da Euroart, importadora oficial do produto.

Ainda segundo Dimarzio Filho, o produto conta com fixação prolongada, de até 13 horas, e promove mais confiança para comer, sorrir e falar.

Sobre a Euroart Import

Fundada na cidade de Campinas (SP), em 1999, a Euroart Import é referência na importação e distribuição de bens de consumo e trabalha com marcas premium e produtos diferenciados, capazes de proporcionar benefícios reais e qualidade de vida aos consumidores brasileiros. Atualmente, a empresa está sediada no Distrito Industrial de Indaiatuba, interior paulista.

Além da linha Conceive Plus, produto pioneiro e mundialmente reconhecido por sua eficácia e qualidade, a Euroart Import é também a distribuidora exclusiva dos produtos importados P&> e em seu portfólio conta com marcas como Fixodent, Tide, Aussie, Dawn, Cascade entre outras.

Alfapress Comunicações