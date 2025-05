Detran apresenta novos projetos para modernizar atendimento e gestão

Iniciativas incluem avanços no aplicativo MT Cidadão, criação de portais e painéis de indicadores

Por Roberto Felippe

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran) apresentou, na tarde de quarta-feira (7.5), no auditório da sede da Autarquia, uma série de projetos voltados à modernização da gestão e para a melhoria do atendimento ao cidadão mato-grossense.

Durante o evento, foram detalhadas as funcionalidades do Painel de Indicadores em Power BI, uma ferramenta dinâmica e visual para o acompanhamento de dados e indicadores relevantes para a gestão e as atividades do Detran; melhorias no aplicativo MT Cidadão, com novas funcionalidades e aprimoramentos desenvolvidos para tornar o acesso aos serviços do Detran mais prático e eficiente para o cidadão; o novo Portal de Serviços Digitais, com atualizações e novas funcionalidades implementadas no portal online, visando facilitar o acesso e a interação dos usuários com os serviços digitais do Detran, além do Portal de Credenciamento.

Segundo o presidente do Detran, Gustavo de Vasconcelos, o objetivo das melhorias é trazer benefícios aos gestores, servidores, credenciados e à população em geral. “Teremos o painel de indicadores, ferramenta importantíssima para a gestão dos servidores do Detran. A melhoria do MT Cidadão para atender a toda a população, o Portal de Credenciamento, que vai atender os mais de 5 mil credenciados, além do Portal de Serviços Digitais, no qual o cidadão terá mais um acesso digital aos serviços do Detran”, explicou o presidente.

O diretor de Habilitação e Veículos do Detran, Alessandro de Andrade, reforçou que o novo Portal de Serviços representa uma alternativa prática e segura para o cidadão.

“Antes o cidadão podia realizar serviços do Detran de forma presencial ou pelo app MT Cidadão. Agora, com o portal de serviços, o cidadão também poderá realizar serviços como a emissão de CRLV, renovação da CNH, segunda via de CNH e, posteriormente, vamos aumentar os serviços. O portal poderá ser acessado com o mesmo login e senha do aplicativo MT Cidadão”, destacou o diretor.

A gestora da Unidade de Desenvolvimento Organizacional do Detran, Maria Auxiliadora de Lima Campos, frisou que os projetos são fruto de um trabalho iniciado ainda em 2023 e que respondem à necessidade de tornar os serviços do Detran mais acessíveis e eficientes.

“Este trabalho começou em 2023, depois nos foi apresentada a necessidade de indicadores. Apresentamos os painéis já consolidados, com alguns indicadores que já implementamos, bem como as melhorias realizadas no MT Cidadão, mudanças pontuais e precisas para que o cidadão possa manusear com mais facilidade o aplicativo, com linguagem mais acessível, além de incluirmos serviços que ainda não estavam disponibilizados, tornando nosso aplicativo mais eficiente para atender à necessidade do cidadão”, falou.

As melhorias tecnológicas no aplicativo MT Cidadão, do Portal de Serviços e do Portal de Credenciamento foram realizadas em parceria com a Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI) e faz parte do acordo de resultados assinado no mês de janeiro deste ano entre as duas Autarquias com objetivo de modernizar os sistemas tecnológicos e serviços digitais do Detran.