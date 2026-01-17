Diesel foi o combustível mais vendido em Mato Grosso em 2025

Levantamento da ANP mostra que as vendas de óleo diesel e gasolina tipo C cresceram, enquanto o etanol registrou queda de 2,6% em relação a 2024

O óleo diesel foi o combustível mais comercializado em Mato Grosso ao longo de 2025. Levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aponta que mais de 4,3 bilhões de litros foram vendidos no estado no ano passado.

Em relação a 2024 a comercialização do diesel cresceu 7,5% em Mato Grosso, percentual acima da média nacional, que registrou aumento de 3,6%.

Em segundo lugar no ranking de volume comercializado, o etanol somou pouco mais de 1 bilhão de litros vendidos em 2025. No entanto, o volume representa queda de 2,6% em comparação com o ano anterior. A retração acompanha o cenário nacional, que registrou redução de 3,3% nas vendas do biocombustível.

Na sequência, a gasolina tipo C alcançou 643 milhões de litros comercializados, volume 5,4% maior do que em 2024. O resultado também segue a tendência nacional, que apresentou crescimento de 3,2%.

Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis de Mato Grosso (Sindipetróleo), Claudyson Martins Alves, o Kaká, os números reforçam a importância de analisar o setor de forma integrada. Segundo ele, é preciso considerar não apenas o abastecimento de veículos, mas também os impactos na cadeia produtiva, no custo do frete, no preço dos alimentos e no dia a dia da população.

“Mais uma vez, o diesel se consolida como o combustível mais vendido no estado, refletindo a força do nosso setor produtivo, especialmente do agronegócio, do transporte de cargas e da logística, que dependem diretamente desse combustível para manter a economia em movimento. Já a queda nas vendas do etanol e o aumento da gasolina demonstram a influência da competitividade de preços, da tributação e do comportamento do consumidor, que muitas vezes opta pelo combustível que pesa menos no bolso no momento do abastecimento”, destacou Kaká.

ICMS

O ano de 2026 começou com aumento nos preços da gasolina, do diesel e do biodiesel, em razão do reajuste da alíquota do ICMS, aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) no ano passado. Desde 1º de janeiro, o consumidor já sente o impacto no bolso.

O presidente do Sindipetróleo alertou ainda que o reajuste do ICMS pode refletir, nos próximos dias, no preço dos alimentos. Isso porque o aumento tende a encarecer o frete e pode impactar indiretamente o etanol, que não sofreu reajuste direto do imposto, mas pode ter seu custo de transporte elevado e repassado ao consumidor final.

“É importante destacar que não é o posto de combustível que define o preço na bomba. Os valores são repassados pelas distribuidoras, que compram das refinarias. Além disso, a elevada carga tributária brasileira contribui significativamente para o encarecimento dos combustíveis”, concluiu Kaká.

Ainda de acordo com o Sindipetróleo, o acréscimo anual na arrecadação de ICMS pelo Estado, a partir do reajuste, será de R$ 281 milhões, sendo R$ 216 milhões provenientes do diesel e R$ 65 milhões da gasolina.