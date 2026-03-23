Em tempos de desinformação, rádio mantém credibilidade e proximidade com o público

Da assessoria

SEMINÁRIO DE RÁDIO

Barra do Garças sediará etapa do Seminário Mato-grossense de Rádio no dia 27 de março

Com mais de um século de existência, o rádio continua sendo um dos meios de comunicação mais resilientes e capazes de se adaptar às transformações tecnológicas. A avaliação é do professor de jornalismo da Unialfa (GO), Francisco Messias Gomes Barros, que analisa os desafios e oportunidades do meio diante do avanço da internet, das redes sociais e da inteligência artificial.

O professor estará em Barra do Garças (511 km de Cuiabá) no próximo dia 27 de março, participando do VI Seminário Mato-grossense de Rádio, com a palestra “Do Dial à Nuvem: Rádio e Convergência Midiática”.

Segundo o professor, a história do rádio é marcada justamente por essa capacidade de adaptação. Ao longo das décadas, o veículo enfrentou o surgimento de novas mídias, como a televisão e, mais recentemente, as plataformas digitais, mas conseguiu manter sua relevância. “Uma das características mais interessantes do rádio é exatamente essa capacidade de se adaptar às novas tecnologias”.

Apesar da incorporação dessas tecnologias, o professor ressalta que a sobrevivência do rádio depende de preservar aquilo que sempre foi sua principal característica: a proximidade com o ouvinte.

“O rádio não perde a sua essência, que é estar próximo do ouvinte, falar a mesma linguagem e captar a atenção das pessoas. Essa capacidade de oralidade, de transmitir emoção e de manter viva a cultura comunitária é o que dá força ao rádio”, explica.

Para Barros, é justamente essa combinação entre tecnologia e vínculo humano que garante a permanência do rádio. “A inteligência artificial pode ser muito eficiente, mas é o rádio que preserva o vínculo cultural e afetivo com o ouvinte. É isso que mantém o rádio vivo há mais de cem anos.”

*Credibilidade em tempos de desinformação*

Outro ponto destacado pelo professor é o papel do rádio em um cenário marcado pela disseminação de desinformação nas redes sociais. Para ele, justamente por sua relação direta com o público, o meio mantém um nível elevado de credibilidade.

“Vivemos uma cultura de desinformação muito forte. Nesse contexto, o rádio continua sendo uma plataforma de grande credibilidade, justamente por causa da proximidade com o ouvinte”, afirma. Segundo Barros, essa confiança é um ativo importante que precisa ser valorizado pelas emissoras.

*Desafio de atrair jovens*

A fragmentação da audiência também é vista como um desafio para o futuro do rádio, especialmente quando se trata de conquistar o público jovem. Segundo Barros, a estratégia passa pela presença nas plataformas digitais utilizadas por esse público e pela adoção de uma linguagem mais próxima da nova geração.

“O rádio precisa se espalhar pelas plataformas digitais, falar a linguagem dos jovens e dialogar com a cultura deles. Esse é um caminho importante para atrair novos ouvintes e também novos profissionais para o rádio”, afirma.

*Monetização e novos formatos*

Além do desafio tecnológico, o rádio também enfrenta a necessidade de encontrar novas formas de financiamento. Para o professor, uma das saídas é investir em estratégias de monetização digital, como publicidade segmentada e parcerias com plataformas de streaming. “Para sobreviver, o rádio precisa faturar. E isso passa por investir em monetização digital, publicidade segmentada e parcerias com plataformas digitais”, explica.

Ele também defende a criação de conteúdos voltados diretamente para as comunidades atendidas pelas emissoras. “Quanto mais o rádio expressar a cultura da comunidade onde está inserido, mais ele será procurado por quem quer dialogar com esse público. Isso pode gerar novos produtos e programas voltados para temas como cidadania e serviços”, afirma.

*VI Seminário Mato-grossense de Rádio*

Em 2026, Seminário Mato-grossense de Rádio tem como tema “Metaformose – O Rádio supera os 100 anos no Brasil mais atual do que nunca”. Seminário será realizada em duas cidades, sendo 27 de março em Barra do Garças (Academia de Letras, Cultura e Artes do Centro-Oeste – Alcartes) e nos dias 09 e 10 de abril em Cuiabá. Em Cuiabá, o evento acontece no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) – parceiro do evento – e na Escola de Oratória VOX2YOU.

A programação incluí palestras regionais e nacionais, oficinas práticas, mesas redondas e apresentações culturais. O evento é aberto e voltado para profissionais que atuam em emissoras, técnicos, radialistas, locutores, jornalistas, publicitários, estudantes de comunicação e simpatizantes do rádio.

Fonte: Roberto Ferreira