Empresa brasileira completa 10 anos empregando milhares de pessoas com deficiência

Empresa referência em inclusão profissional já atuou em todos os estados brasileiros, conectando milhares de PcDs a oportunidades reais de emprego.

Por Sarah Pacini

Há dez anos, a Inklua surgia com uma missão ousada: transformar o mercado de trabalho brasileiro em um espaço verdadeiramente inclusivo. Hoje, celebrando uma década de trajetória, a empresa acumula números impressionantes: mais de mil vagas ativas, atendimento a mais de 530 empresas parceiras, presença em todas as unidades federativas do Brasil e vagas abertas em mais de 530 cidades. Com um legado que já mudou a vida de milhares de pessoas com deficiência (PcDs), a Inklua reforça seu compromisso com um futuro onde a diversidade não é exceção, mas a regra.

Raízes que sustentam o futuro: a jornada de uma década

Em 2015, quando a Inklua foi fundada, apenas 1,2% das vagas formais no Brasil eram ocupadas por PcDs, segundo o IBGE. A empresa nasceu para combater essa lacuna, alinhando-se à Lei de Cotas (Lei 8.213/91) mas indo além: “Nosso objetivo nunca foi apenas cumprir números. Queríamos criar ecossistemas onde talentos fossem valorizados independentemente de limitações físicas ou sensoriais”, reflete Sarah Pacini, Consultora em Diversidade da Inklua.

Vozes que inspiram

Milena Santos, Gerente de Recrutamento e Seleção na Inklua, salienta o seu crescimento como profissional na empresa. “Iniciei há seis anos e meio como estagiária e não imaginava como essa oportunidade impactaria minha carreira. A Inklua não só me acolheu, mas me mostrou que inclusão é sobre dar chances reais de crescimento. Hoje, lidero equipes que já inseriram milhares de PcDs no mercado – e cada história reforça meu propósito.”

O paratleta e técnico de suporte Heriberto Roca, contratado pela Inklua, explica que o trabalho trouxe um mundo que ele não conhecia. “Como paratleta, sempre lutei por representatividade; na Inklua, encontrei um espaço onde minha deficiência nunca foi um obstáculo, mas parte da minha força. Aqui, somos protagonistas da própria história.”

Juliana Venancio, contratada pela Inklua em 2018, partilha de sua gratidão com a empresa que a ajudou no processo seletivo para a vaga de trabalho. “A visão da Inklua vai além da inclusão: traz humanidade e igualdade. Em 2019, fui indicada por eles para uma vaga em uma multinacional. Hoje, sou coordenadora de logística. Essa empresa não abre portas, constrói pontes.”

Números que Contam Histórias

530+ empresas parceiras.

Presença em 530 cidades.

Milhares de contratações em dez anos.

100% dos estados brasileiros com pelo menos uma vaga ativa, incluindo regiões com baixo IDH.

“Cada vaga é um projeto de vida. São empresas que não apenas preenchem cotas, mas transformam uma família inteira”, enfatiza Sarah Pacini.

A Inklua não celebra apenas dez anos de existência, mas uma década de revolução silenciosa. Seu legado mostra que inclusão profissional gera cadeias virtuosas: empresas ganham inovação, a economia se fortalece e a sociedade aprende a enxergar capacidades, não limitações.

Como bem resume Heriberto Roca: “Aqui, somos profissionais que transformam desafios em resultados.”