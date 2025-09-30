Empresários vivenciam experiência indígena inédita liderada pela FCDL/MT

Da assessoria

Liderados pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso (FCDL/MT), diversos empresários e lideranças do setor empresarial participam, neste fim de semana, da primeira Vivência Indígena Empresarial, realizada na Aldeia Wazare, localizada no município de Campo Novo do Parecis (MT).

A iniciativa tem como objetivo aproximar o mundo corporativo da riqueza cultural indígena, promovendo integração, respeito à diversidade e aprendizado a partir das tradições dos povos originários. Durante a programação, os participantes vivenciam práticas culturais, rituais, apresentações e diálogos sobre empreendedorismo, sustentabilidade e valorização das raízes culturais brasileiras.

De acordo com o presidente da FCDL/MT, David Pintor, a experiência busca criar conexões autênticas entre empresários e a comunidade indígena, reforçando valores como respeito, cooperação e inovação.

“É um momento histórico. Estamos vivendo uma imersão cultural que fortalece a consciência empresarial, amplia nossa visão de mundo e aproxima o setor produtivo das comunidades tradicionais”, destacou.

O evento também marca um passo importante para o turismo de experiência em Mato Grosso, valorizando iniciativas que unem cultura, negócios e responsabilidade social.

Além de lideranças da FCDL/MT, a vivência conta com a presença de dirigentes de CDLs do interior do estado e empresários de diferentes segmentos, que tiveram a oportunidade de conhecer de perto os costumes, danças, culinária típica e a visão de sustentabilidade praticada pelos indígenas da Aldeia Wazare.

A expectativa é que a iniciativa abra caminho para novas parcerias e projetos voltados ao fortalecimento do empreendedorismo aliado à valorização cultural, mostrando que tradição e inovação podem caminhar juntas.

FCDL/MT