Empresas automotivas reforçam qualidade com certificações voluntárias

Em um cenário competitivo, certificações se tornam diferenciais essenciais, impulsionando a qualidade e fomentando a inovação nos negócios

Por Larissa Abreu

Com consumidores cada vez mais exigentes, empresas automotivas têm intensificado investimentos em certificações voluntárias de qualidade, buscando não apenas atender às expectativas do mercado, mas também se diferenciar na prestação dos serviços. É o caso do centro de reparação de veículos JJK Kashiwaya, localizado em Vargem Grande Paulista, na Região Metropolitana de São Paulo, que busca elevar seus padrões empresariais com as certificações do IQA – Instituto da Qualidade Automotiva.

De acordo com a proprietária, Ligia Maruyama, a empresa conquistou sua primeira certificação do IQA em 2020. Desde então, tem mantido padrões de qualidade, contribuindo significativamente para a consolidação de sua credibilidade no mercado. Recentemente, a oficina passou pelo processo de recertificação, que vai além de uma simples validação formal. É uma nova oportunidade de avaliar novamente as práticas, identificar áreas que precisam de atenção e implementar melhorias contínuas.

“A primeira certificação foi desafiadora, pois exigiu mudanças significativas. Já na recertificação, estávamos mais preparados. Mesmo assim, o compromisso com a melhoria contínua é um desafio que nos motiva a crescer e a oferecer sempre o melhor aos nossos clientes”, afirmou a empresária.

Segundo o gerente de serviços automotivos do IQA, Sergio Fabiano, a certificação é acreditada pela Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre) do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), e avalia dez áreas essenciais, abrangendo desde a estrutura física para manutenção de veículos e as ferramentas utilizadas, até o impacto ambiental, a gestão financeira, os processos operacionais e a conformidade com as documentações obrigatórias por lei.

A certificação possui validade de dois anos, período em que são realizadas duas avaliações e duas auditorias anuais conduzidas por auditores especializados. Após esse prazo, as empresas precisam passar por uma nova avaliação para renovar o selo de qualidade.

Sergio Fabiano explica que o principal desafio enfrentado pelas organizações durante o processo de recertificação é sustentar ou elevar os padrões de qualidade exigidos. No entanto, o Instituto oferece suporte contínuo às empresas certificadas, fornecendo recomendações e orientações que auxiliam na superação de desafios e na promoção da melhoria contínua.

“No caso da oficina da Lígia Maruyama, observamos na recertificação alguns avanços, especialmente na gestão de funcionários, com a implantação de um sistema de gratificação por desempenho, e na área ambiental, com a instalação e manutenção de uma caixa separadora de água e óleo, além do levantamento de riscos ambientais, ações que antes não eram realizadas”, destaca o gerente.

Certificações IQA

O Instituto da Qualidade Automotiva é uma entidade especializada no setor automotivo, oferecendo um portfólio abrangente para apoiar empresas em diversas áreas. Suas soluções incluem certificações, treinamentos, manuais técnicos e workshops, promovendo a melhoria contínua e a qualidade no mercado.

Na área de reparação automotiva, o IQA oferece certificações específicas para oficinas mecânicas e retíficas de motores. Para profissionais deste segmento que buscam se destacar no mercado, o Instituto também disponibiliza certificações individuais em especialidades como manutenção de motores, suspensão, direção, funilaria, pintura e vendas de autopeças, entre outras, valorizando a qualificação profissional.

Empresas do aftermarket automotivo (pós-vendas) também encontram no IQA uma ampla gama de certificações de qualidade. Fabricantes e distribuidores de autopeças, empresas de peças remanufaturadas, blindagem veicular, softwares operacionais, componentes automotivos, sustentabilidade e gestão ambiental estão entre as áreas atendidas.

“A maioria das certificações voluntárias tem validade de até dois anos, pois as tecnologias avançam, as legislações são atualizadas e o mercado está em constante evolução. Por isso, orientamos as empresas certificadas a verificarem a validade de seus selos e, se necessário, iniciarem o processo de renovação. Assim, garantem a continuidade de um trabalho com qualidade e o alinhamento aos padrões exigidos”, destaca Sergio Fabiano.

Sobre o IQA

Criado em 1995 por entidades do setor e do governo, o IQA – Instituto da Qualidade Automotiva é uma organização sem fins lucrativos de desenvolvimento e disseminação da Qualidade no Setor da Mobilidade, com objetivo de proporcionar mais segurança ao consumidor, a partir de produtos, sistemas e pessoas com qualidade assegurada através de certificações compulsórias ou voluntárias.

Representante de órgãos internacionais e acreditado pela CGCRE – Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro como organismo de certificação, promove treinamentos presenciais e online, conteúdo técnico em publicações/estudos técnicos, inspeções e ensaios de laboratório, com uma cultura de inovação e proximidade às necessidades das organizações e sociedade.