Escola de Diretores 2025: oportunidade de trabalho exclusiva na área de gestão escolar

O processo seletivo do maior grupo de educação básica do Brasil recruta talentos para assumirem como diretores ou vice-diretores em seus colégios

Por Maria Gravina

O Grupo Salta Educação, maior grupo de educação básica do Brasil, está com vagas abertas para a Escola de Diretores 2025, processo seletivo nacional que contrata e capacita profissionais que desejam atuar na posição mais alta da gestão escolar, a direção. A iniciativa busca recrutar talentos para assumirem como diretores ou vice-diretores em unidades de ensino do grupo espalhadas pelo Brasil.

Além da contratação e devidas remunerações e benefícios, o candidato aprovado no processo seletivo ganha acesso ao programa de formação exclusivo da Escola de Diretores. O curso, elaborado por especialistas em gestão escolar, inclui programa de mentoria e treinamentos intensivos nos temas de liderança e cultura, tomada de decisão, encantamento de alunos e famílias, além de conhecimentos pedagógicos e administrativos. Isso para garantir suporte no desenvolvimento profissional dos novos diretores.

Para participar, existe apenas um pré-requisito: ensino superior completo, não importa o curso. Como diferenciais, serão considerados formação em Pedagogia, Licenciaturas, Pós-graduação em Gestão Escolar, experiência prévia em escolas e disponibilidade de mudança para outras cidades e estados.

As vagas contemplam escolas das redes Anglo Alante (SP), Elite Rede de Ensino (SP, RJ e DF), Pensi (RJ), Coleguium (MG e PA), Alfa Rede de Ensino (SC), Colégio Motivo (PE), Colégio CBV (PE), Colégio CEI (RN), Colégio Integrado (GO), Colégio Master (MT), Colégio Nota 10 (MS) e Sigma (DF).

O processo seletivo envolve inscrição online, dinâmicas, painel com diretores de ensino e painel com executivos do grupo. Os selecionados iniciarão suas atividades como diretores em agosto de 2025. As inscrições estão abertas até 17 de abril e podem ser feitas pelo site: bit.ly/EscolaDeDiretores2025.