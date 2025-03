Projeto fomenta atividades de março, no qual são celebradas as conquistas femininas

Por Inácio de Paula

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, vai realizar um ciclo de palestras sobre o protagonismo feminino no serviço público do Poder Executivo Estadual. Os interessados têm até 06 de março para se inscrever.

Foram disponibilizadas 1.000 vagas, nesta terça-feira (26.2). Os encontros serão realizados das 9h às 11h, nos dias 07, 14, 24 e 28 de março, com transmissão pelo YouTube. Para se inscrever, é só clicar aqui. Quem realizar a inscrição dentro do prazo, receberá a confirmação e o link de participação via e-mail.

Entre as temáticas que serão abordadas em cada palestra estão “O protagonismo da mulher na Seplag e Setasc”, “O protagonismo da mulher na gestão pública”, “O protagonismo da mulher nos multisetores” e “O direito da mulher”. As palestrantes serão divulgadas conforme a semana em que se realizará a palestra.

As palestras preveem o reconhecimento do trabalho dessas profissionais no desenvolvimento do serviço público e a discussão de políticas públicas que fomentem a redução de desigualdades e, ao mesmo instante, promovam a igualdade de gênero. Haverá certificação para os participantes que alcançarem a frequência de 75% nas atividades.

O ciclo de palestras está ancorado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que promovem a saúde e o bem-estar (ODS 3), a educação de qualidade (ODS 4), a igualdade de gênero (ODS 5), o trabalho decente e o crescimento econômico (ODS 8), a redução das desigualdades (ODS 10) e cultura de paz, justiça e instituições eficazes (ODS 16).