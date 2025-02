Feijoada e caipirinha no Deville Prime Cuiabá: a tradição brasileira que faz o Carnaval mais saboroso

Por Rafaela Salomon

O Carnaval brasileiro é um dos maiores e mais vibrantes festejos do país, e não seria completo sem os sabores que fazem parte dessa grande celebração. Entre os mais tradicionais estão a feijoada e a caipirinha que se destacam como símbolos da culinária nacional, acompanhando os foliões em suas rodas de samba e blocos de rua. Embora a feijoada seja considerada um prato “pesado” para o calor, especialmente no verão, sua história e significado cultural fazem dela um prato que vai muito além da refeição — é uma verdadeira celebração da cultura brasileira.

Originária das raízes africanas, a feijoada representa a resistência cultural e a união de diferentes classes sociais ao redor da mesa. Tradicionalmente, é servida com arroz, farofa, couve e laranja, ingredientes que ajudam a balancear a refeição. Mesmo sendo um prato com uma combinação robusta e ideal para os dias mais frios, a feijoada tem se mantido como uma das mais queridas escolhas durante o Carnaval, simbolizando a união e a celebração coletiva.

A caipirinha, a bebida que acompanha o prato, é igualmente um ícone da gastronomia brasileira. Com sua mistura simples de limão, açúcar, cachaça e gelo, ela proporciona um toque refrescante para equilibrar o peso da feijoada, mesmo nos dias mais quentes. Juntas, essas duas tradições oferecem uma experiência sensorial completa para os que celebram o Carnaval.

A feijoada continua a ser um prato essencial nas festividades, não apenas por sua conexão com a história e a cultura, mas também por integrar as pessoas, criando momentos de união. Com música ao vivo e uma atmosfera descontraída, como é o caso da 1ª Feijoada de Carnaval do Deville Prime Cuiabá, essa iguaria se transforma em um evento. O hotel, localizado no coração de Cuiabá, criou uma experiência única no Espaço Gourmet e à beira da piscina, celebrando a gastronomia brasileira e o espírito vibrante do Carnaval.

A partir do dia 1º de março, o Deville Prime Cuiabá dará início à sua temporada de feijoadas aos sábados, criando uma oportunidade de vivenciar a tradição em um ambiente acolhedor, com opções para toda a família. A cada sábado, das 11h30 às 15h, os hóspedes e visitantes poderão saborear a feijoada enquanto desfrutam de música ao vivo e de um ambiente descontraído, ideal para celebrar o Carnaval com qualidade e sabor.

Rodrigo Dalabetha Stipp, gerente geral do hotel, comenta: “Estamos muito entusiasmados em oferecer a 1ª Feijoada de Carnaval no Deville Prime Cuiabá. Esse evento foi pensado para trazer sabor, música e lazer para todos. A feijoada será uma opção permanente aos sábados, trazendo a qualidade e a excelência que sempre marcaram nossa unidade. Convidamos todos a celebrar conosco esse momento único de união e alegria!”

Um sabor tradicional de Carnaval continua a ser uma excelente escolha para quem busca vivenciar a cultura brasileira de forma autêntica e, no Deville Prime Cuiabá, ela vem acompanhada de uma experiência única em um ambiente acolhedor, música de qualidade e diversão para todas as idades.

Valores da Feijoada de Carnaval:

Adultos : R$ 178 + 10% de taxa de serviço

: R$ 178 + 10% de taxa de serviço Crianças até 5 anos : Cortesia (acompanhadas por um adulto pagante)

: Cortesia (acompanhadas por um adulto pagante) Crianças de 6 a 10 anos : R$ 89,50 + 10% de taxa de serviço

: R$ 89,50 + 10% de taxa de serviço Acima de 10 anos: Valor integral de adulto

O evento está aberto tanto para hóspedes quanto para o público externo, criando uma oportunidade para todos celebrarem o Carnaval com muito sabor e alegria!

Reservas e informações:

E-mail : reservas.ctr@deville.com.br

: reservas.ctr@deville.com.br Telefone : 0800 703 1866 – (65) 3319-3000

: 0800 703 1866 – (65) 3319-3000 WhatsApp : (41) 3219-4004

: (41) 3219-4004 Avenida Isaac Póvoas, 1000 – Centro – Cuiabá – MT

