Festival na Serra chega à 3ª edição com shows nacionais e open churrasco em Chapada dos Guimarães

Confirmado para dia 02 de maio, evento terá shows da dupla Clayton e Romário, Léo Foguete e parceria com o evento Pagode de Jardim

Por Patricia Xavier

Com uma proposta que une música, gastronomia e natureza, o Festival na Serra retorna em 2026 para sua terceira edição na Lagoa das Conchas, em Chapada dos Guimarães. No dia 02 de maio, a partir das 15hs, o evento promete uma experiência completa ao público, com shows nacionais, open churrasco e uma estrutura repaginada.

No palco principal, o público confere os shows de Clayton e Romário e Léo Foguete. Já o clima descontraído do Palco Churrasco será garantido em parceria com o evento Pagode de Jardim, que se junta ao Festival para ampliar a proposta de integração entre música e gastronomia.

Além da programação musical, o Festival na Serra se destaca pela proposta gastronômica. O evento contará com open churrasco, reunindo mais de 10 estações com carnes selecionadas, preparadas por chefs convidados do estado, valorizando a cultura do churrasco e a convivência ao ar livre.

Outro diferencial é a estrutura pensada para explorar a paisagem da Lagoa das Conchas. O espaço conta com áreas amplas de convivência e bangalôs posicionados próximos ao palco, permitindo que o público acompanhe os shows de um ponto privilegiado, em contato direto com a natureza da Chapada.

O Festival na Serra é realizado por Ditado Produções, Musiva, Nuun Garden e Aram Produções e reforça sua proposta de unir grandes shows, gastronomia e um dos cenários naturais mais icônicos de Mato Grosso.

“Somos hoje uma das maiores festas da Chapada dos Guimarães. Não realizamos no ano passado, mas a procura foi muito grande e, por isso, voltamos este ano com uma estrutura muito mais robusta. Mudamos algumas coisas de lugar para dar um upgrade na experiência: a posição do palco será diferente, privilegiamos os bangalôs e contamos com parceiros nacionais como Belvedere, Chandon, Ambev e Diageo. Vamos entregar o melhor Festival dos últimos três anos”, afirma Igor Noda, um dos sócios do Festival.

Ingressos

As vendas começam nesta quinta-feira, 29 de janeiro às 10H com lote promocional limitado.

Meia-entrada promocional: R$ 260,00

Meia solidária promocional: R$ 270,00

Os ingressos podem ser adquiridos on-line, pelo site musivaingressos.com.br e backticket.com.br e presencialmente nos pontos de venda Musiva, Prime Eventos e Casa de Festas.

Bangalôs, com capacidade para até 12 pessoas, também estão à venda.

Informações pelos telefones: