FMC reforça apoio ao movimento Agroligadas e celebra 7 anos de conexão entre o campo e a cidade

Com apoio desde o início do movimento, companhia reafirma seu compromisso com a valorização do agro e o protagonismo feminino no setor

Por Patricia Xavier

A FMC, empresa global de ciências para agricultura, renova seu compromisso com a transformação e o fortalecimento do agronegócio por meio do apoio contínuo ao Movimento Agroligadas, que completa sete anos em 2025. Formado por mulheres do agro, tem como propósito conectar o campo e a cidade com verdade, ética, coragem, compromisso e amor, por meio de ações educativas e de comunicação que mostram que o agro está em tudo, no dia a dia de todos, em todos os lugares.

A FMC é apoiadora do Agroligadas desde sua criação, e acredita no poder da comunicação transparente, da empatia e da sensibilidade para transformar a imagem do setor e torná-lo cada vez mais inclusivo e respeitado.

“Desde o início, reconhecemos a força do propósito do Agroligadas em construir pontes entre o campo e a cidade. Acreditamos que fortalecer a presença feminina no agro e valorizar essa rede de profissionais comprometidas é fundamental para o crescimento sustentável de toda a cadeia produtiva”, afirma Erica Rodrigues, gerente de Comunicação da FMC.

Ao longo dos últimos sete anos, a equipe Agroligadas idealizou e executou diversos projetos que impactaram positivamente comunidades, escolas, meio ambiente e o ambiente corporativo. São circuitos educativos, cursos, eventos e campanhas de comunicação que envolvem pessoas, geram conhecimento e promovem a valorização do agro sob uma ótica sensível, moderna e comprometida com a verdade.

“A FMC tem sido uma parceira fundamental para o Movimento Agroligadas. Seu apoio não apenas fortalece nossas ações, mas também demonstra o compromisso da companhia com o desenvolvimento sustentável da agricultura. Somos gratas e felizes por poder contar com a marca e com todos os excelentes profissionais que atuam diretamente conosco no dia a dia”, disse a presidente do grupo, Geni Schenkel.

O apoio da FMC ao movimento está diretamente alinhado aos seus valores institucionais. Com mais de 140 anos de história, a empresa preza pela sustentabilidade, oferece soluções inovadoras para o agronegócio e mantém um compromisso contínuo com o desenvolvimento do setor.

“Ser Agroligada é acreditar que é possível transformar realidades por meio da informação e da união. Para a FMC, fazer parte dessa trajetória é motivo de orgulho e reforça nosso compromisso em apoiar iniciativas que geram impacto positivo no setor”, conclui Erica.

Sobre a FMC

A FMC Corporation é uma empresa global de ciências agrícolas dedicada a auxiliar produtores rurais na produção de alimentos, rações, fibras e combustíveis para uma população mundial em expansão, adaptando-se a um ambiente em constante mudança. As soluções inovadoras de proteção de cultivos da FMC – incluindo produtos biológicos, nutrição de cultivos, agricultura digital e de precisão – permitem que produtores e consultores agrícolas enfrentem seus maiores desafios econômicos, protegendo o meio ambiente. A FMC está comprometida em descobrir novos ingredientes ativos de herbicidas, inseticidas e fungicidas, formulações de produtos e tecnologias pioneiras que sejam consistentemente melhores para o planeta. Visite fmc.com para saber mais e siga-nos no LinkedIn®.

FMC e o logotipo da FMC são marcas comerciais da FMC Corporation ou afiliada. Produtos de uso agrícola. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Sempre leia o rótulo e siga todas as instruções, restrições e precauções de uso do produto.

