Franquias enxergam potencial no Centro-Oeste após crescimento de 17,1% segundo dados da ABF

Acompanhando os bons resultados, lojas da Calçados Bibi na região tiveram um aumento de 14% nas vendas em março de 2025

Por Caroline Souza

Os estados do Centro-Oeste do Brasil se tornaram alvos de redes de franquias que estão em franca expansão pelo País. Segundo dados da ABF (Associação Brasileira de Franchising), o segmento em questão faturou 17,1% a mais na região em 2024, em comparação ao ano anterior. A Calçados Bibi, maior rede de calçados infantis da América Latina, corrobora com os números positivos da entidade. Em março deste ano, a marca observou uma demanda crescente nas 11 unidades localizadas nos estados em questão, que juntas registraram um crescimento de 14% nas vendas. Para continuar avançando na região, a rede prospecta a abertura de, ao menos, quatro operações com oportunidades para shopping centers localizados em cidades do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso.

Ainda segundo dados da ABF, o setor de moda representa cerca 11,6% de todo o mercado de franquias no Centro-Oeste, obtendo acréscimo de 9,3% no faturamento em 2024.

“Os empreendedores têm olhado com mais atenção para o investimento na região e perceberam um grande potencial deste mercado. O crescimento expressivo de unidades e faturamento evidencia a força da região e sua importância para o desenvolvimento do setor no Brasil. Com uma infraestrutura cada vez mais aprimorada e um ambiente de negócios favorável, o Centro-Oeste segue atraindo investidores e novos empreendedores, reforçando sua relevância no cenário nacional”, observa o diretor da Regional da ABF no Centro-Oeste, Eduardo Santinoni.

Já para a presidente da Calçados Bibi, Andrea Kohlrausch, o Centro-Oeste se tornou um mercado importante e fundamental para fortalecimento de marca, principalmente com shopping centers sendo relevantes para o varejo local. “Entendemos que a economia da região é muito expressiva, com clientes que são sinérgicos com o propósito da empresa, que é fazer o bem para gerar boas lembranças. Dessa forma, o objetivo é aumentar nossa presença com lojas exclusivas Bibi, proporcionando uma experiência diferenciada para os pais e lúdica às crianças”, ressalta Andrea.

Quem deseja se tornar um franqueado da rede, o investimento parte de R$ 400 mil, com faturamento médio de até R$ 160 mil e prazo de retorno de 36 meses. Hoje, a Bibi conta com mais de 150 lojas, sendo 22 delas no exterior, em países da América Latina. Além disso, a marca possui um canal próprio de e-commerce e um aplicativo exclusivo de vendas.

Sobre a Calçados Bibi

Promover o desenvolvimento natural e saudável para o público de 0 a 9 anos é uma das premissas básicas da Calçados Bibi. A marca é pioneira e líder em desenvolver produtos a partir de pesquisas e estudos científicos. Conquistou reconhecimento do setor a partir do desenvolvimento dos calçados atóxicos, fisiológicos e da tecnologia da exclusiva palmilha Fisioflex Bibi, que proporciona a sensação de andar descalço. Com o propósito de fazer o bem para gerar boas lembranças, a Bibi, fundada em 1949 e referência no mercado de calçados infantis, visa o incentivo às práticas sustentáveis, o estímulo ao desenvolvimento saudável das gerações futuras, e o cumprimento das suas responsabilidades sociais para a construção de um mundo melhor. Com fábricas em Parobé (RS) e em Cruz das Almas (BA), produz mais de 2,6 milhões de pares/peças ao ano. Presente em mais de 60 países nos cinco continentes, no Brasil está em 3 mil pontos de venda multimarcas, além do e-commerce e de uma rede de franquias com mais de 150 lojas. A empresa é a primeira calçadista certificada pelo Selo Diamante de Sustentabilidade, que atesta o compromisso com as iniciativas nos processos industriais, bem como o desenvolvimento de ações em sintonia com os pilares estabelecidos pelo programa de Origem Sustentável: Ambiental, Econômico, Cultural e Social.