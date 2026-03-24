Gás do Povo: CAIXA disponibiliza vale-recarga para mais 9,4 milhões de famílias em todo o país

Programa passa a atender aproximadamente 15 milhões de famílias beneficiárias

Da assessoria

A CAIXA inicia, nesta segunda-feira (23), mais uma etapa de disponibilização do Programa Gás do Povo. Nesta fase, cerca de 9,4 milhões de famílias recebem o vale-recarga de gás de cozinha (GLP), totalizando o alcance do programa a quase 15 milhões de famílias, com acesso aos botijões diretamente nas revendas credenciadas.

Os beneficiários poderão verificar o direito ao vale-recarga Gás do Povo pelos seguintes canais:

Aplicativo “Meu Social” – Gás do Povo (Governo Federal)

Portal Cidadão CAIXA (Link)

Atendimento CAIXA Cidadão – 0800 726 0207

A recarga gratuita do botijão de gás poderá ser realizada pelo responsável familiar diretamente nas revendedoras que aderiram voluntariamente ao programa, sem intermediários, mediante validação eletrônica na azulzinha (maquininha de cartões), por uma das seguintes formas:

Cartão com chip do Bolsa Família, mediante senha;

Cartão de débito de conta CAIXA, mediante senha;

CPF, com código de validação enviado ao celular cadastrado na CAIXA.

O benefício é concedido às famílias selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com base em critérios como inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), renda per capita de até meio salário-mínimo e cadastro atualizado há pelo menos 24 meses. Têm prioridade as famílias que já recebem o Bolsa Família.

A operacionalização do programa é realizada pela CAIXA, que também disponibiliza o sistema para adesão das revendedoras de gás desde 23 de outubro de 2025. Para participar, as empresas devem estar cadastradas na ANP, em situação regular junto à Receita Federal, possuir conta corrente PJ na CAIXA e utilizar a azulzinha como meio de pagamento. As revendas interessadas podem realizar a adesão ao programa por meio do site Gás do Povo.

O programa :

O Gás do Povo é uma política pública do Governo Federal para ampliar e fortalecer o acesso ao gás de cozinha no Brasil. A iniciativa substitui o Auxílio Gás dos Brasileiros (Lei nº 14.237/2021), promovendo justiça social, saúde e dignidade às famílias de baixa renda.

O programa foi implementado de forma gradual e estruturada. A primeira fase, em novembro de 2025, contemplou 1 milhão de famílias em 10 capitais. Em janeiro de 2026, foi ampliado para 17 capitais e, posteriormente, passou a abranger todas as capitais do país. Na etapa seguinte, o programa incorporou automaticamente as 4,5 milhões de famílias que já recebiam o Auxílio Gás dos Brasileiros.

O programa oferece gratuidade na recarga do botijão de gás de cozinha (GLP) de 13 kg em revendas credenciadas, beneficiando cerca de 50 milhões de pessoas.

É possível esclarecer dúvidas sobre o programa nos seguintes canais:

Telefone 121

Canal FalaBR

SAC CAIXA – 0800 726 0101

Mais informações estão disponíveis no site da CAIXA.