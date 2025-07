Gerentes das UBS recebem capacitação sobre acompanhamento de exames laboratoriais

Ao entender como o sistema funciona e como otimizar os fluxos, as unidades podem ofertar mais agilidade no atendimento aos pacientes. Essa é mais uma etapa da formação continuada que vem sendo ofertada pela nova gestão municipal

Visando otimizar os processos internos das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Várzea Grande e garantir mais agilidade e eficiência no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), a Superintendência da Atenção Primária realizou, na semana passada, um dia de capacitação voltado aos gerentes das unidades com foco na qualificação do acompanhamento das solicitações de exames laboratoriais via SISREG (Sistema de Regulação).

Para Márcio Frederico de Arruda, superintendente da Atenção Primária, o encontro buscou qualificar os profissionais quanto aos processos de trabalho desenvolvidos na Atenção Primária, fortalecer os fluxos de trabalho da rede e dar mais agilidade nos processos de atendimento. “A capacitação foi voltada às estratégias do sistema de regulação para melhorar o monitoramento das solicitações de exames laboratoriais e a qualificação do processo. Com isso, os profissionais são capacitados a entender como o sistema funciona e como otimizar os fluxos, trazendo mais agilidade aos usuários”, destacou o superintendente.

Para a gerente da UBS Cabo Michel, Nillyanne Oliveira, a capacitação representa um avanço significativo no dia a dia das unidades. “Esse tipo de treinamento nos ajuda a repassar as informações para toda a equipe e, assim, orientar melhor os usuários. Quando a gente trabalha em equipe, o resultado vem com excelência. Toda capacitação contribui para o aprimoramento do funcionamento do sistema de saúde”, avaliou.

A nova dinâmica do sistema traz mais celeridade e autonomia para a unidade de saúde no que diz respeito aos pedidos e cancelamentos dos exames laboratoriais e é vista com bons olhos pela gerente da UBS Parque do Lago, Rosália Fátima da Silva. “A mudança no sistema e o novo acompanhamento das solicitações de exames laboratoriais vão proporcionar mais autonomia às unidades de saúde, o que permitirá uma maior agilidade no atendimento ao paciente”, acredita.

A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, reforçou que iniciativas como essas contribuem diretamente para a qualidade da assistência prestada à população. “A melhoria da qualidade na assistência prestada aos nossos usuários começa pela organização da nossa rede de serviços. É isso que estamos fazendo: exercendo nosso papel orientativo e de acompanhamento”, afirmou.

A Secretaria Municipal de Saúde segue investindo na formação continuada das equipes da atenção primária, promovendo encontros técnicos e capacitações com o foco na humanização e na eficiência dos serviços ofertados à população.

