Gol e Corolla são os carros mais vendidos em Cuiabá, por meio da OLX, em 2025

Entre os SUVs, o Land Rover Defender lidera comercializações na capital mato-grossense

O Volkswagen Gol é o automóvel mais vendido dentre os seminovos e usados em Cuiabá, por meio da OLX, em 2025. De acordo com o levantamento do Data OLX Autos, fonte de inteligência automotiva do Grupo OLX, o Toyota Corolla é o segundo modelo mais comercializado na capital, no entanto, é o mais procurado por meio da plataforma.

“Como principal parceira dos profissionais do setor automotivo, a OLX apoia os lojistas e revendedores de Cuiabá na aceleração de seus negócios, não só por meio de soluções na plataforma, mas também com dados que revelam os desejos e necessidades dos usuários, o que é essencial para a tomada de decisão”, explica Flávio Passos, vice-presidente de Autos do Grupo OLX. “O que temos visto é que muitos consumidores passaram a buscar os seminovos não só como alternativa mais acessível para o uso no dia a dia, em razão da alta de preço dos zero quilômetros, mas também como ferramenta de trabalho, em atividades como transporte e delivery”, complementa.

Top 5 hatches

O levantamento do Data OLX Autos apresenta divisão por tipo de carroceria. E dentre os carros de modelo hatch, o Gol lidera em vendas e procura, repetindo a dobradinha com o Chevrolet Onix nos dois rankings.

Top 5 sedãs

Dentre os sedãs, o Corolla é o mais desejado pelos cuiabanos, liderando os rankings de venda e de procura em 2025. Em segundo lugar nas vendas ficou o Toyota Etios, sendo este o quinto veículo mais procurado entre os sedãs.

Top 5 SUVs

Dentre os utilitários esportivos, o Land Rover Defender é o carro mais vendido no ano na capital mato-grossense, seguido pelo Hyundai Creta. Já o Renault Duster, que vem na terceira posição em vendas, lidera o ranking de procura.

Top 5 picapes

A Fiat, com a Strada e a Toro, respectivamente, na liderança das picapes mais vendidas na cidade, se destaca na carroceria. Já a mais procurada é a Chevrolet S10, que vem na quinta posição no ranking de comercializações na capital.

Marcas mais anunciadas em Cuiabá

Volkswagen, Fiat e Chevrolet, respectivamente, são as marcas com mais anúncios de carros por meio da OLX em Cuiabá. Em posições diferentes, as três fabricantes também lideram no Brasil.

Como comprar e vender um veículo online com segurança

Se for comprar, negocie diretamente com o proprietário do veículo ou vendedor autorizado; se for vender, faça a negociação com o próprio comprador. Evite negociar com terceiros, como parentes, amigos ou conhecidos, e desconfie de intermediários;

Sempre marque uma visita para ver o veículo presencialmente antes de fechar o negócio e prefira locais movimentados, como estacionamentos de shoppings e supermercados. Vá, de preferência, acompanhado e durante o dia;

Antes de concluir o negócio, peça uma Vistoria Cautelar em uma empresa credenciada pelo Detran e vá junto com o dono do automóvel realizar a vistoria;

Se a proposta vier de lojas de seminovos, não se esqueça de checar o CNPJ e a legalidade do funcionamento do estabelecimento;

Faça o pagamento apenas em uma conta em nome do proprietário do veículo e, antes de depositar, verifique os dados direto com o proprietário;

Confirme os dados bancários da conta em que o valor do veículo deve ser depositado;

Vendedor e comprador devem ir juntos ao cartório fazer a transferência, e o pagamento só deve ser feito quando a transação for concluída no cartório;

Só entregue o veículo depois que os documentos forem transferidos e o pagamento for confirmado.

Sobre o Grupo OLX

O Grupo OLX é um marketplace de classificados, líder na compra e venda de produtos usados, com um ecossistema diversificado em bens de consumo, autos e imóveis, por meio dos portais OLX, Zap e Viva Real.

Com tecnologia de ponta, o Grupo OLX democratiza o acesso a todas as pessoas para que realizem negócios e ressignifiquem sua relação com produtos usados, gerando impacto positivo no consumo consciente e na performance dos clientes e parceiros.

Os acionistas do Grupo OLX são os principais conglomerados globais de investimento em marketplaces e classificados online: Prosus NV (50%), listada na bolsa de valores de Amsterdã, e Adevinta ASA (50%), baseada em Barcelona e Oslo.