Hospital de Câncer de Mato Grosso abre inscrições para Residência Médica 2026

São 18 vagas para sete especialidades; prova dia 30 de novembro

Por Patricia Xavier

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Residência Médica 2026 do Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT), que oferece 18 vagas distribuídas em sete especialidades. As inscrições vão até 10 de novembro, pelo site https://prmmt.com.br/. A prova está prevista para 30 de novembro.

O programa proporciona formação prática de alta complexidade, com acesso à tecnologia de ponta, sob a supervisão de preceptores titulados e experientes. As especialidades disponíveis são: Anestesiologia (5 vagas), Clínica Médica (4), Cirurgia Oncológica (2), Medicina Intensiva Adulto (3), Medicina Intensiva Pediátrica (2), Radioterapia (1) e Endoscopia (1). O processo seletivo tem apresentado crescente procura nos últimos anos.

Gerido pelo Núcleo de Integração de Ensino, Pesquisa e Saúde (NIEPS), o programa assegura excelência acadêmica e técnica.

“Nosso compromisso é oferecer um ambiente de aprendizado que alia prática especializada, humanização e incentivo à pesquisa. Ao concluir a residência no HCanMT, o profissional adquire uma visão ampliada sobre a saúde, preparado para transformar realidades e atuar com excelência em qualquer cenário”, destacou a diretora do NIEPS, Haracelli Leite.

Diferenciais do HCanMT

O programa vem registrando aumento constante na procura. No último processo seletivo, em 2025, foram 219 inscritos, com destaque para Clínica Médica (21,5 candidatos/vaga) e Anestesiologia (14,4 candidatos/vaga).

Entre os diferenciais do HCanMT estão a formação direta em casos de alta complexidade e acesso a modernas práticas médicas, incluindo cirurgia robótica e equipamentos de última geração. O hospital também abriga a única equipe multiprofissional de Cuidados Paliativos e Atendimento Domiciliar do estado, ampliando a experiência do residente além do ambiente hospitalar e promovendo uma visão integral do cuidado em saúde.

O programa incentiva ainda a produção científica, a participação em pesquisas clínicas e o desenvolvimento de habilidades de liderança e trabalho em equipe. Um dos maiores indicadores de sucesso é que 100% dos profissionais formados permanecem atuando no hospital, garantindo a continuidade da excelência assistencial e acadêmica.

Para mais informações e acesso ao edital completo, os médicos interessados podem consultar o site do Programa de Residência Médica de Mato Grosso: https://prmmt.com.br/.