Hospital Geral de Cuiabá realiza 1ª biópsia guiada por tomografia e eleva precisão diagnóstica

Por Soraya Medeiros

O Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá (HG) atingiu um marco importante na área de diagnóstico por imagem ao realizar, na última segunda-feira (5 de maio), sua primeira biópsia guiada por tomografia computadorizada. O procedimento, minimamente invasivo, representa um avanço significativo para a unidade, proporcionando maior precisão e segurança na coleta de amostras de tecidos profundos.

A realização do exame foi possível devido a parceria com a empresa Diag X, que cedeu os materiais necessários para o procedimento, viabilizando sua execução pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa fortalece o compromisso coletivo com a ampliação do acesso à saúde de qualidade e ao uso de tecnologias de ponta na rede pública.

Para a diretora da Diag X, Francimara Polverine Morais, contribuir com a realização do procedimento é motivo de orgulho. “Estamos muito felizes em fazer parte deste momento histórico para o Hospital Geral. Nosso objetivo é democratizar o acesso a tecnologias avançadas e garantir que mais pacientes possam ser beneficiados por diagnósticos precisos e seguros, mesmo no sistema público de saúde”, destacou.

A técnica utiliza imagens tridimensionais de alta resolução para orientar, em tempo real, a introdução de uma agulha fina até a área suspeita. Isso permite a obtenção de material para análise em regiões de difícil acesso, como pulmões, fígado, rins e ossos — o que seria mais complexo por métodos convencionais.

De acordo com a médica radiologista intervencionista, Dra. Jéssica Derze, a principal vantagem da biópsia guiada por tomografia é a alta precisão. “A visualização em tempo real da estrutura-alvo da biópsia permite guiar a agulha com exatidão milimétrica, reduzindo o risco de danos a tecidos adjacentes e aumentando as chances de obter uma amostra representativa da lesão”, explica.

O diretor técnico do hospital, Dr. Alexandre Maitelli, destacou que a adoção da nova tecnologia representa um importante avanço na assistência à saúde. “A implementação da biópsia guiada por tomografia reforça nosso compromisso com a excelência no cuidado ao paciente. A técnica amplia significativamente a capacidade de oferecer diagnósticos rápidos e assertivos, essenciais para o início oportuno do tratamento, especialmente em casos de câncer”, afirmou.

O primeiro procedimento, conduzido com sucesso, contou com o acompanhamento integral da equipe médica antes, durante e após o exame. O paciente, que preferiu não ser identificado, passa bem e recebeu os cuidados necessários ao longo de todo o processo, demonstrando o cuidado humanizado prestado pela instituição.

Benefícios da Biópsia Guiada por Tomografia:

Alta precisão: permite alcançar áreas profundas com segurança.

Minimamente invasiva: reduz o desconforto e acelera a recuperação.

Menor risco de complicações: a orientação por imagem diminui a chance de lesões em tecidos adjacentes.

Diagnóstico ágil e eficiente: contribui para a detecção precoce e o tratamento adequado de diversas doenças.

A introdução da técnica evidencia o compromisso do Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá em investir continuamente em tecnologia e capacitação profissional, mantendo-se na vanguarda da medicina diagnóstica e garantindo à população acesso a procedimentos modernos, eficazes e seguros.

Hospital Geral de Cuiabá