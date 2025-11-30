Hospital Moinhos de Vento é eleito a melhor empresa de saúde no ranking 2025 da Época Negócios

Inovação tecnológica e responsabilidade socioambiental também levaram a instituição gaúcha
para o 1º lugar geral em “Visão de Futuro”
Por Erika Sarinho
Pelo terceiro ano consecutivo, o Hospital Moinhos de Vento é reconhecido como a melhor empresa do setor de saúde no ranking Época Negócios 360º e alcança a 5ª posição geral entre as melhores empresas do Brasil – dentre 450 organizações avaliadas de diversos segmentos. A instituição também conquista o 1º lugar na dimensão “Visão de Futuro”, resultado direto de seu investimento em inovação tecnológica — que inclui um dos parques robóticos multiplataforma mais completos e diversificados da América Latina, referência nacional em tecnologia aplicada à saúde.
Na dimensão Socioambiental, o Hospital Moinhos de Vento mantém, pelo quarto ano consecutivo, a 1ª posição nacional, reforçando seu compromisso com práticas sustentáveis no setor hospitalar – sendo a primeira Central de Transformação de Resíduos construída dentro de um complexo hospitalar no Brasil.
Os resultados reafirmam a solidez da estratégia institucional de longo prazo. Para Mohamed Parrini, CEO do Hospital Moinhos de Vento, “o reconhecimento como melhor empresa de saúde e a liderança socioambiental demonstram que a excelência da assistência é indissociável da nossa responsabilidade com o futuro e com a sociedade.”
O anuário Época NEGÓCIOS 360º, desenvolvido em parceria técnica com a Fundação Dom Cabral, avaliou 450 companhias, de 26 segmentos, a partir de seis dimensões centrais de gestão: Desempenho Financeiro, ESG/Governança, ESG/Socioambiental, Inovação, Pessoas e Visão de Futuro.
Sobre o Hospital Moinhos de Vento
Com o propósito de Cuidar das Pessoas, integrando assistência, pesquisa e educação, o Hospital Moinhos de Vento, fundado em 1927, foi o segundo hospital do país acreditado pela Joint Commission International (JCI), sendo reacreditado pela oitava vez consecutiva em 2023. Possui um dos parques robóticos multiplataforma mais diversificados da América Latina. É referência nacional em práticas sustentáveis no setor hospitalar, sendo a primeira instituição do Brasil a construir, em seu complexo, uma Central de Transformação de Resíduos. É um dos sete de referência do Brasil segundo o Ministério da Saúde e o único fora do eixo-SP a integrar o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS). Melhor hospital da Região Sul e quarto melhor hospital do País, de acordo com a revista Newsweek, e melhor empresa do País no segmento Saúde no Anuário Época Negócios. Recentemente, o Hospital Moinhos de Vento conquistou mais dois importantes reconhecimentos na América Latina: foi eleito pela Latam Business Conference o terceiro melhor do continente e o segundo melhor do Brasil no Top Ranking Latam Best Hospitals. Em outro ranking, elaborado pela Intellat, Moinhos foi o segundo melhor da América Latina em telemedicina e experiência do paciente. Saiba mais no nosso site e nos siga no LinkedIn e Instagram.