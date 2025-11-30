Hospital Moinhos de Vento é eleito a melhor empresa de saúde no ranking 2025 da Época Negócios

Inovação tecnológica e responsabilidade socioambiental também levaram a instituição gaúcha

para o 1º lugar geral em “Visão de Futuro”

Por Erika Sarinho

Pelo terceiro ano consecutivo, o Hospital Moinhos de Vento é reconhecido como a melhor empresa do setor de saúde no ranking Época Negócios 360º e alcança a 5ª posição geral entre as melhores empresas do Brasil – dentre 450 organizações avaliadas de diversos segmentos. A instituição também conquista o 1º lugar na dimensão “Visão de Futuro”, resultado direto de seu investimento em inovação tecnológica — que inclui um dos parques robóticos multiplataforma mais completos e diversificados da América Latina, referência nacional em tecnologia aplicada à saúde.

Na dimensão Socioambiental, o Hospital Moinhos de Vento mantém, pelo quarto ano consecutivo, a 1ª posição nacional, reforçando seu compromisso com práticas sustentáveis no setor hospitalar – sendo a primeira Central de Transformação de Resíduos construída dentro de um complexo hospitalar no Brasil.

Os resultados reafirmam a solidez da estratégia institucional de longo prazo. Para Mohamed Parrini, CEO do Hospital Moinhos de Vento, “o reconhecimento como melhor empresa de saúde e a liderança socioambiental demonstram que a excelência da assistência é indissociável da nossa responsabilidade com o futuro e com a sociedade.”

O anuário Época NEGÓCIOS 360º, desenvolvido em parceria técnica com a Fundação Dom Cabral, avaliou 450 companhias, de 26 segmentos, a partir de seis dimensões centrais de gestão: Desempenho Financeiro, ESG/Governança, ESG/Socioambiental, Inovação, Pessoas e Visão de Futuro.

