Imprensa norte-americana desembarca no Mato Grosso para viver experiências de ecoturismo

Em parceria com Sebrae e Governo do Estado, Embratur promove press trip para explorar o Pantanal mato-grossense, fortalecendo o Brasil como destino de natureza

Para consolidar a imagem do Brasil como um dos principais destinos de ecoturismo e vida selvagem do mundo, a Embratur, em parceria com o Sebrae e a Secretaria de Turismo do Mato Grosso, inicia nesta quarta-feira (1º), a uma press trip com três renomados jornalistas dos Estados Unidos. A imersão na natureza acontece até segunda-feira (6), onde os convidados conhecerão a biodiversidade do Mato Grosso.

A ação foi desenhada para atender à crescente demanda do mercado norte-americano por viagens sustentáveis, experiências autênticas e observação de fauna. A escolha do período aproveita a sazonalidade favorável para o avistamento de animais, como a onça-pintada no Pantanal, e para a exploração das paisagens exuberantes da Chapada dos Guimarães.

“O Mato Grosso é um estado que sintetiza a potência natural do Brasil. Oferece aos turistas internacionais a chance de vivenciar a transição entre a maior planície alagável do mundo, a savana mais rica em biodiversidade do planeta e a maior floresta tropical do planeta”, afirma Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

“Precisamos mostrar ao mercado americano um Brasil que vai além do óbvio, um país comprometido com a sustentabilidade e que oferece experiências transformadoras. Esta ação é um reflexo direto do posicionamento da Embratur, focado em atrair um turista mais consciente e que valoriza nossa sociobiodiversidade”, completa.

A parceria com o Sebrae é fundamental para garantir que o impacto do turismo seja positivo e duradouro para as comunidades locais. A colaboração visa estruturar a cadeia produtiva do turismo na região, capacitando pequenos negócios e garantindo que a experiência do visitante seja qualificada e segura, desde a hospedagem até os passeios guiados.

“Somos um país gigante, de homens e mulheres que acordam pela manhã e que nunca desistem. O filósofo Espinoza nos ensinou que tudo na vida é paixão e estamos vivendo em um momento único, em que o Brasil se revela ao planeta. As micro e pequenas empresas representam 97% do turismo no Brasil. Por isso, o Sebrae está nessa agenda, que já demonstra um potencial extraordinário para gerar emprego e renda. O Brasil é o único país do mundo com seis biomas, o que representa um diferencial competitivo. A sinergia entre Sebrae e Embratur nos dá a possibilidade de um salto significativo no protagonismo brasileiro no turismo mundial”, afirma o presidente do Sebrae, Décio Lima.

Para o Governo do Mato Grosso, a iniciativa é um reconhecimento da relevância do estado no cenário do turismo internacional. “O Mato Grosso, em parceria com a Embratur, está posicionando o Pantanal como um dos principais destinos de safári da América do Sul. O Parque Encontro das Águas, no fim da Transpantaneira, é hoje o local de maior observação de onças-pintadas do mundo, e esse diferencial nos coloca em evidência no turismo internacional”, ressalta a secretária adjunta de Turismo de Mato Grosso, Maria Letícia Costa. “Esse press trip é estratégico porque funciona como um braço de promoção do destino, fortalecendo a imagem do Pantanal e de Mato Grosso junto a operadores e formadores de opinião no exterior”, acrescenta a secretária.

Safári para os Sentidos

A Embratur lançou recentemente o projeto “Safári para os Sentidos”, desenvolvido em colaboração com a National Geographic CreativeWorks. A campanha global mostra ao mundo a experiência singular do Pantanal por meio de imagens, vídeos e narrativas produzidas pelo premiado fotógrafo de vida selvagem Filipe DeAndrade, referência internacional em storytelling de natureza. Reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Natural da Humanidade, a maior planície alagável do planeta será retratada como um safári único fora da África, onde fauna exuberante e cultura pantaneira se entrelaçam.

A jornada dará origem à Galeria Pantanal, composta por duas galerias exclusivas de fotos no site da National Geographic, uma série de posts no Instagram com legendas do próprio fotógrafo e uma coleção de vídeos imersivos que traduzem a experiência sensorial do “Safári para os Sentidos”. O projeto terá espaço nos Guias de Destino da National Geographic, com uma seção especial dedicada ao Brasil e ao Pantanal, ampliando ainda mais o alcance internacional da campanha. Além disso, as fotos serão expostas na Galeria Visit Brasil em Nova York.

Roteiro

Os jornalistas Joel Lee Balsam, Joseph Goldman e David William Coussins terão um roteiro focado nos segmentos de natureza, ecoturismo e wildlife. A expectativa é que os conteúdos produzidos a partir desta viagem alcancem leitores e potenciais viajantes nos Estados Unidos, reforçando a prateleira de destinos brasileiros nos EUA.

A jornada começa em Cuiabá, portal de entrada para a famosa estrada-parque Transpantaneira. O primeiro destino é a região de Porto Jofre, reconhecida mundialmente como o maior santuário de onças-pintadas do planeta. A bordo de um barco-hotel, os jornalistas realizarão expedições fluviais intensivas, navegando por rios e corixos em busca do majestoso felino e de outras espécies icônicas como ariranhas e jacarés.

Na segunda metade da viagem, a experiência se diversifica com safáris terrestres ao alvorecer, passeios de canoa, focagem noturna, trilhas para observação de aves e um contato genuíno com a cultura local, incluindo uma apresentação de moda de viola. A agenda, que acontece em Barra dos Três Irmãos, também valoriza a conservação, com uma visita a um projeto dedicado à proteção da onça-pintada, e à gastronomia regional, com refeições em restaurantes que celebram os sabores nativos do Pantanal.

Dados

Os Estados Unidos são o terceiro emissor de turistas para o Brasil. De janeiro a agosto deste ano, o país recebeu 516.873 visitantes americanos. A expectativa é que essa press trip impulsione ainda mais a presença de turistas norte-americanos na região.

