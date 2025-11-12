Livro revela técnicas usadas por líderes de 40 das maiores empresas do país

Livro explica por que comunicar bem vale mais que experiência na hora de crescer na carreira

Obra escrita por Alessandra Braga, Sócia da All Presentation reúne histórias reais e técnicas que já impactaram mais de 20 mil profissionais em empresas do Brasil e do exterior

Por Luisa Resende

A especialista em comunicação estratégica, treinadora de speakers e CEO da All Presentations Alessandra Braga lança seu primeiro livro, no qual defende que a habilidade de se expressar com clareza e confiança é determinante para o sucesso em qualquer área da vida profissional.

Em uma década de atuação à frente da All Presentations, empresa que já treinou mais de 20 mil pessoas em workshops, consultorias e mentorias, a autora compartilha histórias reais de clientes e apresenta práticas que apoiaram executivos, magistrados, médicos, economistas e líderes de 40 das 100 maiores companhias do Brasil a vencer desafios decisivos.

“Escrevi este livro porque acredito que muitas pessoas têm uma boa história para contar e excelentes ideias para vender, mas tem dificuldade em expressar com clareza e estratégia no momento em que mais importa.

Decidi reunir técnicas, práticas e experiências reais para que todos saibam como a comunicação é uma habilidade que pode ser aprendida e, quando bem usada, transforma negócios, carreiras e até a vida pessoal”, afirma Braga.

A publicação mostra como situações cotidianas (da apresentação de um projeto estratégico em reunião de diretoria à entrevista de emprego dos sonhos), podem se tornar pontos de virada na carreira, desde que a mensagem seja transmitida com autenticidade e preparo.

“O que diferencia profissionais de destaque vai além de conhecimento técnico ou experiência, mas a forma como eles comunicam suas ideias. Quando alguém consegue falar de forma clara, conecta-se com as pessoas, ganha credibilidade e abre caminhos que antes pareciam impossíveis”, completa a autora.

Além das técnicas, o livro resgata momentos pessoais da treinadora, como sua primeira experiência em público ainda na escola, que a levou a transformar uma fraqueza em missão de vida. O objetivo é mostrar que, ao aprender a comunicar com confiança, cada pessoa pode ampliar sua presença, fortalecer sua liderança e conquistar novas oportunidades, dentro e fora do ambiente corporativo.

Com 197 páginas de desenvolvimento pessoal e profissional, o livro tem preço sugerido de R$ 79,90 e selo da Editora Ofício das Palavras.

Sobre a All Presentations

A All Presentations foi criada há 10 anos por Alessandra Braga, mestra em linguística aplicada pela PUC/SP e expert em palestras TED Talks. A empresa é responsável por preparar líderes de alta performance para momentos estratégicos por meio de workshops e palestras in company, além de ensaios individuais para momentos decisivos. Ao longo desses anos, já atendeu 40 das 100 maiores empresas do Brasil. Entre as grandes organizações com as quais trabalhou, estão Bradesco, VLI, Merz, Ericsson, Aramis, Dotz, Sony, Aviareps, Grupo Bimbo, Ifood, Kley Hertz, além de influenciadores e palestrantes reconhecidos.

