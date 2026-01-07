Mato Grosso gerou 115,2 mil empregos com carteira assinada entre janeiro de 2023 e novembro de 2025

Todos os cinco grandes grupos de atividades econômicas registraram saldo positivo em Mato Grosso no período. Em todo o país, foram criados mais de 5 milhões de empregos formais desde o início de 2023

Da assessoria

Mato Grosso gerou 115.282 empregos formais entre o início de 2023 e novembro de 2025, contribuindo para que o Brasil superasse, no período, a marca histórica de 5 milhões de novos vínculos com carteira assinada em todo o país. Os dados do Novo Caged foram divulgados no final de dezembro pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Com isso, o estoque de vínculos formais no estado passou de 879.445 no final de 2022 para 994.727 em novembro de 2025 – no 11º mês do ano passado, o saldo ficou negativo em -5.802 vagas.

Todos os cinco grandes grupos de atividades econômicas pesquisadas registraram saldo positivo em Mato Grosso no acumulado de 2023 até novembro de 2025. O setor de Serviços foi o que mais gerou empregos formais, tendo aberto 47.003 vagas. Em seguida aparecem a Indústria, com 20.840 postos; o Comércio, que gerou 19.529 vínculos; a Construção (14.048) e a Agropecuária (13.858).

MUNICÍPIOS – Cuiabá foi o município mato-grossense com maior saldo de empregos formais entre o início de 2023 e novembro de 2025, tendo gerado 22.699 novos empregos com carteiras assinadas. Em seguida aparecem Várzea Grande, com saldo de 8.941 vínculos, e Rondonópolis, com saldo de 8.811.

GÊNERO – No recorte por gênero, a maior parte dos empregos com carteira assinada gerados em Mato Grosso entre 2023 e novembro de 2025 foi ocupada por homens: 63.343. No período, as mulheres foram responsáveis por ocupar 51.939 empregos.

FAIXA ETÁRIA E INSTRUÇÃO – No que diz respeito à faixa etária, a maior parte dos postos gerados em Mato Grosso entre 2023 e novembro de 2025 foi ocupada por jovens de 18 a 24 anos, que preencheram 68.668 novos empregos formais. Na análise sobre grau de instrução, a maioria dos vínculos no estado no período foi ocupada por pessoas com ensino médio completo, que preencheram 85.049 postos.

NACIONAL – O Brasil celebrou em dezembro uma cifra superlativa na geração de empregos com carteira assinada entre o início de 2023 e novembro de 2025, superando a marca de 5 milhões de novos vínculos formais criados no país. No período, foram preenchidas 5.028.124 postos. Em novembro do ano passado, o saldo ficou positivo em 85.864 postos de trabalho, resultado de 1.979.902 contratações e 1.894.038 desligamentos. Com isso, o país chegou a 49,09 milhões de vínculos formais ativos, o maior estoque registrado na série histórica do Novo Caged.

ACUMULADO – No acumulado de 2025, entre janeiro e novembro, foram criados 1,89 milhão de vínculos, com saldos positivos em todos os grandes grupamentos de atividades econômicas avaliadas (Comércio, Serviços, Indústria e Agropecuária). No primeiro ano da atual gestão, em 2023, o saldo foi de 1,455 milhão de empregos formais. Em 2024, fechou em 1,678 milhão.

SERVIÇOS – De janeiro a novembro de 2025, os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldo positivo. O destaque foi o setor de Serviços, com +1.038.470 postos (+4,5%) e especial vitalidade nas atividades de Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (+409.148), além de administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde e serviços sociais (+317.540).

COMÉRCIO – O Comércio registra saldo positivo no ano de +299.615 postos formais (+2,8%). Os destaques são o Comércio Varejista (+186.268), o Comércio por Atacado (+67.888) e o Comércio de Reparação de Veículos e Motocicletas (+45.459).

INDÚSTRIA – A Indústria acumula saldo de +279.614 novos postos de janeiro a novembro de 2025, com destaque para Fabricação de produtos alimentícios (+71.845), Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos (+20.304).

CONSTRUÇÃO – A Construção, por sua vez, gerou +192.176 postos formais de trabalho no ano, com destaque para elevações expressivas nos segmentos de Construção de Edifícios (+79.304), de Serviços Especializados para Construção (+58.051) e Obras de Infraestrutura (+54.821).

AGRO – A Agropecuária também apresenta saldo positivo, de +85.276 postos de trabalho em 2025, com destaque para o Cultivo de Laranja (+14.446), o Serviço de Preparação de Terreno, Cultivo e Colheita (+8.979) e Cultivo de Soja (+8.059).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República