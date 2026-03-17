Mato Grosso pode se tornar referência internacional em gestão educacional, afirma diretor do Banco Mundial

Jaime Saavedra destacou o uso estratégico de dados, a valorização de professores e a gestão técnica como diferenciais do modelo mato-grossense

Por Rayane Alves

Mato Grosso pode se consolidar como referência internacional em gestão educacional. A avaliação é do economista peruano Jaime Saavedra-Chanduvi, ex-ministro da Educação do Peru e atual diretor de Desenvolvimento Humano para a América Latina e Caribe do Banco Mundial, que esteve no estado na última semana em missão oficial.

A visita integrou a agenda de acompanhamento do Projeto Aprendizado Digital, Inclusivo e Sustentável (Padis-MT), iniciativa do Governo de Mato Grosso executada pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) com apoio do Banco Mundial.

O programa aposta no uso estratégico de dados, no fortalecimento das práticas pedagógicas e na qualificação contínua de professores como pilares para elevar a qualidade da educação pública.

Durante a passagem pelo estado, Saavedra se reuniu com o governador Mauro Mendes e com o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, reforçando o alinhamento institucional e a cooperação técnica em torno das metas educacionais.

Ao analisar o cenário local, o economista destacou o avanço na organização das políticas públicas educacionais. Segundo ele, Mato Grosso dispõe hoje de um volume e de uma qualidade de informações que permitem identificar com precisão o nível de aprendizagem dos estudantes, o desempenho das escolas e os recursos disponíveis em cada unidade.

Para Saavedra, esse nível de monitoramento ainda é incomum em muitos países. Ele ressaltou que a capacidade de coletar e utilizar dados de forma sistemática cria condições para desenhar políticas mais assertivas e ajustá-las continuamente, com base em evidências concretas.

Apesar dos avanços estruturais, o diretor do Banco Mundial reforçou que o principal fator de qualidade na educação continua sendo o professor. Na avaliação dele, o uso inteligente das informações disponíveis deve servir para oferecer formação personalizada, apoio direcionado e acompanhamento permanente aos docentes.

Outro ponto enfatizado foi a importância da gestão escolar. Saavedra destacou que diretores selecionados por critérios técnicos e meritocráticos contribuem diretamente para melhorar o clima escolar, fortalecer o trabalho pedagógico e elevar os resultados de aprendizagem.

Durante a agenda em Cuiabá, ele também ministrou palestra “A importância da educação e da aquisição de habilidades para o desenvolvimento”, no auditório da Seduc. O encontro reuniu gestores e técnicos para debater os desafios contemporâneos da educação pública e a necessidade de preparar estudantes para um cenário econômico cada vez mais dinâmico.

Nas visitas às escolas, o economista relatou impressões positivas sobre o engajamento dos alunos e as ferramentas de acompanhamento pedagógico adotadas. Ele mencionou metodologias que adaptam o ensino ao nível de aprendizagem do estudante e instrumentos que permitem identificar necessidades específicas dos professores, promovendo intervenções mais eficazes.

Para Saavedra, o conjunto de ações implementadas em Mato Grosso reúne elementos que podem inspirar outras regiões do Brasil e até experiências internacionais. A missão reforçou o estado como um polo estratégico de cooperação em desenvolvimento humano, com a educação no centro da agenda de transformação social e econômica.

Sobre o Padis-MT

O Projeto Aprendizado Digital, Inclusivo e Sustentável (Padis) é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso, executada pela Seduc com apoio do Banco Mundial, que visa fortalecer práticas pedagógicas, qualificar a formação continuada de professores e aprimorar a gestão educacional, promovendo uma educação pública mais eficiente, inclusiva e sustentável.