Mato Grosso receberá o maior evento global da carne este ano

Com o maior rebanho bovino do país e um potencial de produção gigante, Mato Grosso está pronto para sediar o Congresso Mundial da Carne – World Meat Congress (WMC). De 27 a 30 de outubro de 2025, Cuiabá se transformará na capital global da proteína animal, reunindo líderes, especialistas e representantes da indústria para debater o futuro da produção e do comércio de carne. Organizado pelo Instituto Mato-grossense da Carne (Imac) em parceria com o Secretariado Internacional da Carne (IMS), o WMC é um dos mais importantes fóruns globais da proteína animal.

O evento, que acontece a cada dois anos, já passou por países como Estados Unidos, Argentina e Uruguai, chega ao Brasil pela primeira vez, consagrando Mato Grosso como protagonista no cenário mundial de carnes.

De acordo com a diretora executiva do Imac, Paula Sodré Queiroz, o congresso será uma oportunidade para debater os desafios e as perspectivas do setor agropecuário, com fóruns de alto nível que irão tratar de produção sustentável, sanidade, rastreabilidade, mercado internacional e a segurança dos alimentos.

“Nossa história de décadas nos permitiu acumular um conhecimento único, que nos coloca em posição de destaque na produção de carne bovina, suína, peixes, aves e outras. Se Mato Grosso fosse um país, hoje estaria na sétima posição em termos de produção e exportação de proteína animal. E será de extrema relevância colocar o Estado no centro das atenções e discussões mundiais, relacionadas ao setor”, destacou Paula.

Tanto o Imac como a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) são entidades brasileiras do setor que irão representar o Brasil nesse fórum de discussões. A oportunidade visa entender as dificuldades e criar possibilidades que atendam os interesses dos envolvidos na cadeia de produção e dos consumidores de proteína animal.

Destaque na produção e exportação – Em 2024, Mato Grosso bateu recorde nas exportações, atingindo 630 mil toneladas de carne bovina, movimentando mais de 2 bilhões de dólares. O Estado projeta um cenário positivo para as exportações em 2025, impulsionado por novos mercados, logística eficiente e alta qualidade do produto.

World Meat Congress – WMC – Há décadas, o WMC é um importante evento para todas as partes interessadas na cadeia de valor da carne em todo o mundo, onde são discutidos desafios e oportunidades relevantes relacionados com a produção de proteínas.

Com a participação internacional de diferentes setores integrantes da cadeia produtiva de carnes, na programação serão abordadas questões como as melhorias na produtividade, sustentabilidade, temas relativos à sanidade, negociações comerciais, cuidados com os animais, nutrição e tendências de consumo.

Serão realizados painéis sobre temas específicos, análises das tendências do mercado atual e apresentações de pesquisas científicas que proponham mecanismos para produção sustentável. Além de discutir desafios difíceis, incluindo as barreiras não tarifárias e proteínas desenvolvidas em laboratórios.

