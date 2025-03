Mato Grosso registra saldo de 19,5 mil novos empregos formais em janeiro

Resultado foi positivo nos cinco setores avaliados no estado. Estoque de trabalho formal no país é de 47,3 milhões de empregos

Da assessoria

Mato Grosso registrou, em janeiro, o saldo positivo de 19.507 novas vagas com carteira assinada, resultado de 70.600 admissões e 51.093 desligamentos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) e foram divulgados nesta quarta-feira, 26 de fevereiro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

No mês de janeiro, o resultado em Mato Grosso foi positivo nos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas. O principal destaque foi o setor de Agropecuária, que terminou o mês com um saldo de 12.094 vagas. Na sequência aparecem Serviços (4.078 vagas), Construção (1.252 vagas), Comércio (1.174 vagas) e Indústria (909 vagas).

Para os mato-grossenses, o salário médio real de admissões em janeiro teve variação positiva na comparação com o mês passado, passando de R$2.118,92 para R$2.276,25 (+7,43%). Os novos postos de trabalho foram ocupados, em sua maioria, por pessoas do sexo masculino (17.041). Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas (10.730) com as vagas em Mato Grosso. Jovens entre 18 e 24 anos também são o grupo com maior saldo de vagas: 6.362.

MUNICÍPIOS – O município de Sorriso apresentou o melhor saldo de empregos no estado, em janeiro, tendo gerado 1.469 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 39.463 empregos formais. Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no mês de janeiro no estado aparecem Barra do Garças (1.218 vagas), Lucas do Rio Verde (1.020 vagas), Rondonópolis (983 vagas) e Sinop (965 vagas).

Infográfico 1 | Principais dados do Novo Caged referente a janeiro de 2025

NACIONAL — O Brasil gerou 137.303 postos de trabalho com carteira assinada em janeiro de 2025. O resultado é fruto da diferença entre o total de 2,27 milhões de pessoas admitidas e 2,13 milhões de desligamentos em todo o país. Em relação ao estoque total de pessoas empregadas do país, o Brasil registra 47,3 milhões de empregos formais, um crescimento de 3,6% em relação a janeiro do ano passado.

No mês, quatro dos cinco grandes grupos de atividades econômicas registraram números positivos no país. Destaque para o setor de Indústria, que respondeu pela criação de 70,4 mil vagas. Em seguida aparecem Serviços (45,1 mil), Construção (38,3 mil) e Agropecuária (35,7 mil). Apenas o Comércio apresentou desempenho negativo, com -52,4 mil vagas.

REGIÕES — Quatro das cinco regiões registraram saldo positivo em janeiro. O Sul foi a maior geradora de emprego no mês, com 65.712 postos. Em seguida aparecem as regiões Centro-Oeste (44.363), Sudeste (27.756) e Norte (1.932). Somente o Nordeste registrou desempenho negativo no mês (-2.671).

ESTADOS — Em janeiro, 17 das 27 unidades da Federação fecharam o mês com saldo positivo. Os estados com maior saldo foram São Paulo (+36.125), Rio Grande do Sul (26.732) e Santa Catarina (+23.062).

CARACTERÍSTICAS — As mulheres ocuparam quase 80% do total de novos postos formais gerados em janeiro. Elas preencheram 109.267 dos novos postos, enquanto os homens ocuparam 28.036 vagas com carteira assinada.

ESCOLARIDADE — Em relação à escolaridade, os trabalhadores com ensino médio completo representaram o maior saldo nas contratações em janeiro: 83.798. No que se refere à faixa etária, os empregados entre 18 e 24 anos ocuparam a maior parte das vagas (79.784). O salário médio de admissão no mês passado foi de R$2.265,01.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República