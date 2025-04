Nelore MT cria canal no spotify para levar informação sobre pecuária aos produtores rurais

Da assessoria

A Associação dos Criadores de Nelore em Mato Grosso (ACNMT) está com mais um canal de comunicação no ar: o Nelore Cast, um podcast que leva informação de qualidade para os criadores e produtores rurais do estado. O programa é uma iniciativa inovadora que visa facilitar o acesso a conteúdos relevantes sobre o setor, de forma prática e acessível.

O Nelore Cast é uma transformação do programa de rádio Nelore Mato Grosso – criando amigos e fazendo pecuária, que vai ao ar todas as semanas na Rádio Metrópole FM Cuiabá – 105.9 . Com o objetivo de alcançar um público ainda maior, a ACNMT decidiu transformar os episódios radiofônicos em podcasts, que podem ser ouvidos a qualquer hora e lugar.

Sob o comando da médica veterinária e apresentadora Eloísa El Hage, o Nelore Cast apresenta entrevistas exclusivas com especialistas renomados, criadores experientes e personalidades do mundo do agronegócio. Novos episódios são lançados semanalmente e o canal já tem mais de 50 episódios no ar.

Os temas abordados são variados e de grande interesse para o setor, como manejo de pastagens, nutrição animal, genética, sanidade, mercado pecuário e tecnologias inovadoras.

Para o presidente da ACNMT, Alexandre El Hage, o podcast é uma excelente oportunidade para os criadores de gado nelore se manterem atualizados sobre as novidades e tendências do mercado, além de aprenderem com os melhores profissionais da área. “O Nelore Cast é uma ferramenta indispensável para quem busca aprimorar seus conhecimentos e aumentar a produtividade da sua criação”, declarou Alexandre.

Para ouvir o Nelore Cast, basta acessar o Spotify e buscar por “Nelore Cast” ou acesse o link https://open.spotify.com/show/2khOPtfPTuhSUz2xEC8H8C?si=jQlkzvYoQXOnbmULn6_2pg&nd=1&dlsi=f892172a78974624

