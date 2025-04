Prefeitura e governo garantem solução definitiva aos problemas estruturais do Pronto-Socorro

A convite da atual gestão, Mauro Mendes esteve visitando in loco a unidade conhecendo as deficiências, subiu no telhado e afirmou que não haverá mais “gambiarras e improvisações”

Por José Wallison

Comitiva chefiada pelo vice-prefeito de Várzea Grande, Tião da Zaeli (PL) e governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (UB), realizou uma vistoria técnica no Pronto-Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande (PSHMVG), na tarde desta quarta-feira (09.04). Após constatar todas as deficiências estruturais da unidade. O governador garantiu que, em parceria, medidas edificantes serão tomadas para solução definitiva dos problemas, “uma vez que não podem mais ser admitidas gambiarras e improvisos”.

O Pronto-Socorro é referência no atendimento de portas abertas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), para toda Baixada Cuiabana. A unidade de saúde atendeu, no primeiro trimestre, aproximadamente 13 mil pacientes.

A visita teve por finalidade vistoriar a estrutura e recentes danos internos causados por avarias no telhado. Nesse período chuvoso a cobertura tem sido extremamente deficitária. Para esse primeiro momento foi observada a necessidade de uma ação paliativa, para então, possíveis melhorias estruturais que devem solucionar em definitivo o problema na unidade.

“A saúde é uma das grandes prioridades nesta gestão e devemos estar aqui para vistoriar o que precisa ser melhorado e buscarmos uma solução para este problema. Fizemos o convite ao governador e pedimos para que estivesse aqui e pudesse constatar essa situação e então possa nos ajudar missão de trazer dignidade para quem precisa dos serviços”, afirmou Tião da Zaeli.

O governador Mauro Mendes subiu no telhado do Pronto-Socorro para ver de perto o que ocorreu. Ele relata que a estrutura é muito antiga, com muitas “gambiarras e improvisos”, e que por conta disso a cobertura não aguentou as fortes chuvas de ontem (8). “A estrutura atual é caótica e não ficou assim nesses últimos meses, mas sim, um acumulado de vários anos. Vale lembrar que já mandei verba em outros anos para reforma desta unidade, mas esta é a primeira vez que fui convidado a vir aqui conhecer de perto esta realidade. O teto está cheio de gambiarras e de improvisações, por isso não suportou as fortes chuvas, e claramente não atende Várzea Grande. Junto com a Prefeitura de Várzea Grande vamos realizar um trabalho paliativo a curto prazo e depois um definitivo para esta importante unidade de saúde do município.”, relata Mauro.

A secretária de Saúde, Deisi Bocalon, relata que a sala vermelha, pediatria e uma sala cirúrgica foram alguns pontos afetados pela chuva de ontem. “Nossa equipe de manutenção está realizando alguns trabalhos para manter os serviços da nossa unidade, mas precisamos de algo duradouro. Todas as vezes que pedimos algo ao governo de Mato Grosso somos atendidos e isso é gratificante. Precisamos urgentemente de uma reforma paliativa no telhado para que possamos manter os serviços com uma qualidade ainda melhor. Tenho certeza que Várzea Grande será novamente ajudada pelo governo de Mato Grosso”, conta Deisi.

A secretária também relata que o problema estrutural também prejudica a ação do Fila Zero dentro do Pronto-Socorro. “Aqui estávamos realizando cirurgias do programa Fila Zero, inclusive estávamos realizando cirurgias de joelho, cirurgias pediátricas, entre outras. Agora, vamos ter que adiar algumas por conta do dano em uma das salas cirúrgicas. Vale lembrar que mantemos todos os atendimentos de urgências e emergência, pois o Fila Zero cuida somente da parte eletiva regulada no SUS”, disse Deisi.

Estavam presentes na visita o secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Lucas do Chapéu do Sol, o secretário de Estado da Casa Civil, Fábio Garcia, a subsecretária de Saúde, Erika Carvalho, o presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande, Wanderley Cerqueira (MDB) e os vereadores Samir Japonês (PL), Doutor Miguel Júnior (Cidadania), Alessandro Moreira (MDB) e Enfermeiro Emerson (PP).

SECOM/VG