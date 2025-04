Primeiro episódio da websérie Rota Regenerativa resgata a história da agricultura brasileira

Já disponível, o primeiro episódio da websérie Rota Regenerativa – Caminhos que Renovam o Futuro, produção da ORÍGEO e da Bunge, traça um panorama da trajetória da agricultura no Brasil

Por Graziele Oliveira

O capítulo “Como chegamos até aqui?”, da websérie Rota Regenerativa – Caminhos que Renovam o Futuro, iniciativa da ORÍGEO e da Bunge, apresenta a evolução das práticas agrícolas, seus impactos ao longo do tempo e os pilares da agricultura regenerativa, destacando sua relevância como solução transformadora para um futuro mais sustentável. O episódio está disponível no YouTube e no site oficial rotaregenerativa.origeo.com.br.

Ao longo da produção, o público é conduzido por uma jornada histórica que revela como as condições tropicais moldaram o desenvolvimento da agricultura no Brasil. As dificuldades iniciais, como a erosão do solo, motivaram a busca por soluções mais eficientes, incentivando os produtores a desenvolverem práticas inovadoras para restaurar a fertilidade da terra. Esse processo gradual levou à atual agricultura regenerativa, modelo que não só protege e respeita os recursos naturais, mas também reverte os danos ao solo, fortalecendo as lavouras e promovendo uma produção mais sustentável e produtiva.

Roberto Marcon, CEO da ORÍGEO – joint venture entre a Bunge e UPL, que oferece soluções sustentáveis e gestão técnica para os agricultores das regiões MATOPIBAPA, Mato Grosso e Rondônia – comenta: “Nosso papel é ser o elo entre produtores e consumidores, garantindo que a demanda por práticas sustentáveis, como a agricultura regenerativa, seja atendida, criando valor para toda a cadeia produtiva e promovendo o compromisso com a qualidade de vida e a descarbonização”.

“A agricultura do futuro é de baixo carbono e esta é uma jornada coletiva, que começa pela valorização das boas práticas adotadas pelos produtores. Quando rodamos o piloto do nosso Programa de Agricultura Regenerativa no Brasil, em 2023, constatamos que as fazendas brasileiras já aplicam várias dessas soluções. Desde então, nossa missão tem sido mostrar o valor que tais práticas geram para todos os elos da cadeia, de produtores a consumidores, e estimular ainda mais avanços para apoiar a descarbonização de segmentos como o agroalimentar e o de combustíveis”, destaca Rossano de Angelis Jr, vice-presidente de agronegócio da Bunge para a América do Sul.

O episódio conta com a participação de três agricultores adeptos de práticas regenerativas em suas propriedades e entrevista com Carina Rufino, chefe-adjunta de transferência de tecnologia da Embrapa Soja, que discute o potencial da agricultura regenerativa para o futuro da produção de alimentos, bioenergia e fibras, além da Bimbo Brasil, líder mundial do segmento de panificação e cliente da Bunge.

“Na Bimbo Brasil, acreditamos que a agricultura regenerativa é um caminho importante para um futuro melhor. A sociedade está cada vez mais atenta à forma como os alimentos são produzidos, buscando práticas mais responsáveis. A agricultura regenerativa foca em melhorar os ecossistemas agrícolas, promovendo a saúde do solo e a biodiversidade”, explica Claudia Matos, Executiva de Comunicação, Relações Institucionais, Gestão de Mudança e Cultura da Bimbo Brasil. “Os agricultores têm um papel importante nesse processo, utilizando técnicas que ajudam a proteger o meio ambiente e tornar a produção mais resistente às mudanças climáticas. Nossa meta é que, até 2050, todos os ingredientes que usamos sejam cultivados de forma sustentável”, acrescenta.

Vem aí

O segundo episódio da websérie será lançado no dia 22 de abril e terá como foco a mamona, cultura com grande potencial como terceira safra para a entressafra. O vídeo mostra como a mamona se insere no contexto da agricultura regenerativa, trazendo benefícios para a saúde do solo e atendendo a mercados em plena expansão. Além do óleo, amplamente conhecido, a mamona é matéria-prima para outros produtos, como biocombustíveis, materiais industriais e até medicamentos.

Sobre a ORÍGEO

Fundada em 2022, ORÍGEO é uma joint venture de Bunge e UPL e está comprometida com o produtor e o seu legado na terra, oferecendo um conjunto de soluções sustentáveis e técnicas de gestão – antes e depois da porteira. A empresa fornece soluções de ponta a ponta para grandes agricultores de Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia e Tocantins, valendo-se do conhecimento de equipes técnicas altamente qualificadas, com foco em aumento de produtividade, rentabilidade e sustentabilidade. Para mais informações, acesse origeo.com

Sobre a Bunge

Na Bunge (NYSE: BG), nosso propósito é conectar agricultores a consumidores para fornecer alimentos, ingredientes para nutrição animal e combustíveis essenciais para o mundo. Com mais de dois séculos de experiência, escala global incomparável e relacionamentos profundamente enraizados, trabalhamos para fortalecer a segurança alimentar global, aumentar a sustentabilidade onde operamos e ajudar as comunidades a prosperarem. Como líder mundial no processamento de sementes oleaginosas e na produção e fornecimento de óleos e gorduras vegetais especiais, valorizamos nossas parcerias com os agricultores para levar produtos de qualidade de onde eles crescem para onde são consumidos. Ao mesmo tempo, colaboramos com nossos clientes para desenvolver soluções personalizadas e inovadoras para atender às necessidades e tendências alimentares em evolução em todas as partes do mundo. Nossa empresa tem sua sede registrada em Genebra, na Suíça, e seu escritório corporativo principal está em St. Louis, Missouri. Temos mais de 23.000 colaboradores trabalhando em mais de 300 instalações localizadas em mais de 40 países. Conheça mais em www.bunge.com.br

Sobre a Bimbo Brasil

Maior panificadora do mundo, que faz parte da história dos brasileiros e transforma o dia das famílias com alimentos saborosos e nutritivos, o Grupo Bimbo no Brasil é líder no segmento de panificação há mais de 20 anos e está presente nos lares de milhares de brasileiros, produzindo receitas como pães, bisnagas, bolos, snacks doces e salgados. Dona de marcas icônicas Pullman, Plusvita, Artesano, Nutrella, Ana Maria, Takis, Pingüinos, Crocantíssimo e RAP10, seu propósito é nutrir um mundo melhor e, por ele, são norteadas as tomadas de decisão e ações da companhia. No Brasil, a companhia conta com mais de 5 mil colaboradores e seis unidades fabris, que abastecem mais de 70 mil clientes. No mundo, o Grupo Bimbo fabrica e distribui quase 13 mil produtos espalhados por mais de 100 marcas, em 35 países.

Sobre o Grupo Bimbo

Fundado em 1945, na Cidade do México, o Grupo Bimbo é uma companhia familiar que se tornou a maior companhia de alimentos do país e uma das indústrias de panificação mais importantes do mundo. São mais de 9 mil receitas deliciosas e nutritivas em mais de 100 marcas espalhadas em 34 países da América, Europa, Ásia e África. Para fazer tudo isso acontecer, o grupo conta com 217 plantas produtivas, cerca de 1.500 centros de vendas, mais de 148 mil colaboradores e uma das maiores redes de distribuição do mundo.

