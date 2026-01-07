Processos trabalhistas no Centro-Oeste: índice de conciliação é de 23,60%, acima da média nacional

Segundo Lucas Pena, CEO da Pact Insights, a região apresenta um desempenho acima da média nacional na conciliação trabalhista, indicando maior eficiência na conversão de audiências em acordos e redução mais efetiva de passivos judiciais Por Victoria Santos De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), entre janeiro e novembro de 2025, os quatro estados do Centro-Oeste do país registraram 386.478 novas ações trabalhistas. No mesmo período, foram realizadas 141.517 audiências conciliatórias. O índice de audiências nos últimos 12 meses alcançou 73,22%, enquanto o índice de conciliação efetiva ficou em 23,60%, acima da média nacional de 20,85%. Para Lucas Pena, CEO da Pact Insights, legaltech especializada em redução de passivos judiciais trabalhistas, os números refletem uma combinação mais eficiente entre estrutura judicial e estratégia de negociação. “O Centro-Oeste demonstra que, quando a conciliação é tratada como instrumento de gestão e não apenas como etapa processual, os resultados aparecem. Um índice acima da média nacional significa menos litígios prolongados, mais previsibilidade para empresas e maior racionalidade no uso da máquina judiciária”, afirma. Lucas Pena, CEO da Pact Insights, legaltech especializada em redução de passivos judiciais trabalhistas Na comparação entre os estados da região, Mato Grosso apresentou o melhor índice de conciliação nos últimos 12 meses (27,40%) e o Distrito Federal o pior (16,57%). Confira o detalhamento estadual da região no gráfico acima em destaque. “Os dados mostram que é possível transformar volume de audiências em soluções efetivas. Onde há critérios claros, preparo técnico e uso de dados, a conciliação deixa de ser exceção e passa a funcionar como política permanente de redução de conflitos”, conclui o executivo. Dados nacionais Ainda segundo o CNJ, no mesmo período, entre janeiro e novembro de 2025, o Brasil registrou 4.793.908 novas ações trabalhistas. Foram realizadas 653.753 audiências conciliatórias, resultando em um índice de audiências de 66,32% e um índice nacional de conciliação de 20,85% nos últimos 12 meses, patamar levemente superior ao observado no Sudeste, o que reforça o desafio regional em transformar volume processual em acordos efetivos. Sobre o Grupo Pact Insights – A organização tem origem em 2018 com a criação da startup Pact, uma legaltch de passivo judicial corporativo. Com uma abordagem que une diagnóstico financeiro, compliance e negociação especializada, a empresa chegou a negociar mais de 2 mil acordos nos últimos três anos com mais de 700 advogados adversos, totalizando um risco transacionado superior a R$ 1 bilhão. Entre seus clientes estão Magazine Luiza, Votorantim, CVC, Raízen, iFood e MachadoMeyer. Junto à Legal Insights, a startup fundou em 2023 o Grupo Pact Insights, com serviços complementares para o setor jurídico das empresas. O Grupo faturou R$ 13,5 milhões em 2024 e projeta um faturamento de R$ 20 milhões para 2025. Saiba mais em: www.pactbr.com . Maya PR