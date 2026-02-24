Reforma Casa Brasil: confira o passo a passo para a contratação digital

Mais de 44 mil pessoas já obtiveram crédito para reformar suas casas

Da assessoria Caixa

O programa Reforma Casa Brasil está levando melhorias habitacionais para famílias em todo o país. Vinculado ao Minha Casa, Minha Vida (MCMV), ele atende famílias com renda de até R$ 9,6 mil. Na CAIXA, mais de 44 mil contratos já foram assinados até o momento.

Por meio do site da CAIXA, os interessados podem verificar se são elegíveis ao programa, simular as condições de financiamento e ser direcionado para contratação nos canais disponíveis, de acordo com o seu perfil. Para esta última etapa, é necessário que a pessoa tenha uma conta corrente ou poupança na CAIXA.

Nos casos em que não for necessária a composição de renda por mais de um integrante da família, a contratação pode ser feita de forma 100% digital, sem necessidade de ir a uma agência.

É possível conferir o passo a passo da contratação digital no vídeo abaixo:

Reforma Casa Brasil | CAIXA

Quem se enquadra nas faixas de renda do MCMV:

Faixa Reforma 1: renda familiar de até R$ 3,2 mil

Faixa Reforma 2: renda familiar entre R$ 3.200,01 e R$ 9,6 mil

Como contratar:

A contratação deve começar diretamente pelo site da CAIXA. Após essa etapa, é possível concluir o processo pelo app CAIXA, pelo app CAIXA Tem ou em uma das agências do banco.

Se apenas a renda de uma pessoa do grupo familiar for usada e esta já possuir conta na CAIXA, a contratação pode ser finalizada de forma totalmente digital pelo aplicativo, o mesmo que o cliente usa para acessar sua conta corrente ou poupança.

Na possibilidade acima, se o cliente preferir, a solicitação do crédito também pode ser realizada em uma agência.

Famílias que desejam usar a renda de duas ou mais pessoas deverão comparecer a uma agência para finalizar a contratação.

Liberação dos recursos:

Para as modalidades vinculadas ao MCMV, não é exigida garantia do imóvel. Na contratação pelo app CAIXA ou CAIXA Tem, os recursos são liberados em duas etapas:

90% em 2 dias úteis após a assinatura eletrônica do contrato.

10% após a aprovação das fotos da reforma realizada, as quais devem ser enviadas pelo mesmo aplicativo utilizado na contratação.

Já quando a contratação é feita nas agências, as etapas de liberação dos recursos são:

• 90% após a validação das fotos do local onde será realizada a reforma, que devem ser enviadas pelo aplicativo CAIXA ou CAIXA Tem.

10% após a validação das fotos da reforma realizada.

O programa é voltado para famílias que enfrentam necessidade de adequação em suas residências, como:

Telhados danificados

Pisos comprometidos

Instalações elétricas e hidráulicas precárias

Falta de acessibilidade

Necessidade de ampliação ou melhorias

Os recursos poderão ser usados para:

Compra de materiais de construção

Contratação de mão de obra

Elaboração de projetos

Contratação de orientação técnica

Diferenças entre as contratações pelos aplicativos e nas agências:

As jornadas digital e presencial têm pequenas diferenças, veja alguns exemplos:

No envio das fotos do local a ser reformado: Jornada presencial: o cliente tem 2 dias corridos, após a assinatura do contrato na agência, para enviar as fotos pelo aplicativo CAIXA ou CAIXA Tem. Jornada digital: as fotos são enviadas em etapa anterior à assinatura do contrato.

Liberação da primeira parte dos recursos (90%): Jornada presencial: o cliente recebe até 2 dias úteis após a validação das fotos, que devem ser enviadas depois da assinatura do contrato na agência. Jornada digital: a primeira liberação de recursos ocorre até 2 dias úteis após a assinatura eletrônica do contrato, realizada pelo aplicativo CAIXA ou CAIXA Tem.



Além do Programa Reforma Casa Brasil, destinado a famílias com renda de até R$ 9,6 mil, a CAIXA disponibiliza uma linha própria de crédito para atender famílias com renda acima desse limite. Neste caso, as pessoas devem procurar uma agência da CAIXA ou um Correspondente Caixa Aqui para contratação. Outras informações estão disponíveis no site do Reforma Casa Brasil com Garantia de Imóvel.

