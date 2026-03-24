Saúde em foco: mulheres repensam o uso de soluções rápidas para emagrecimento

Cresce o interesse por suplementos que promovem equilíbrio hormonal, energia e qualidade do sono

Por Fernando Inocente

O crescimento da popularidade e o uso constante das canetas emagrecedoras, muitas vezes sem acompanhamento médico, acendeu um sinal de alerta em relação à saúde e ao bem-estar.

De acordo com Vitor Martins, diretor da Feel Fine, marca de nutracêuticos e suplementos voltada ao cuidado feminino, esse movimento reflete uma mudança significativa no comportamento das mulheres, em especial, que passaram a buscar soluções mais equilibradas e sustentáveis para o corpo. “Nos últimos anos o interesse por alternativas de resultado rápido ganhou bastante força. No entanto, paralelamente a esse cenário, cresceu de forma consistente a procura por suplementos e nutracêuticos que apoiem o bem-estar de maneira contínua, indo além de soluções imediatistas”, comenta.

Ele explica que esse é um momento de transição importante, já que as mulheres estão cada vez mais conscientes de que a saúde não é construída com medidas isoladas, mas sim com uma rotina equilibrada e consistente. “A mudança no comportamento de consumo evidencia um público mais informado e atento aos impactos a longo prazo e, em vez de focar apenas na questão estética ou em resultados rápidos, as consumidoras passaram a valorizar produtos que contribuem para o equilíbrio geral do organismo. Entre eles os suplementos voltados ao equilíbrio hormonal, energia, qualidade do sono e saúde óssea, pilares fundamentais para uma rotina saudável.”

Bem-estar como estratégia integrada

O fato é que a nova abordagem de bem-estar considera o corpo de forma completa. O equilíbrio hormonal, por exemplo, tem sido cada vez mais discutido por sua influência direta na disposição, no humor e na qualidade do sono. Além disso, o aumento da demanda por suplementos para energia e relaxamento reforça a importância de manter uma rotina estável e saudável, que permita não apenas produtividade, mas também a recuperação adequada do organismo. “Outro destaque é o crescimento da procura por soluções relacionadas à menopausa e à saúde feminina em diferentes fases da vida. Esse movimento indica que o bem-estar deixou de ser tratado como tendência passageira e passou a ocupar um papel central na construção de hábitos duradouros”, revela, ao afirmar que o futuro do bem-estar está na integração de soluções que atuem de forma complementar, respeitando o ritmo do corpo e promovendo resultados sustentáveis.

Sobre a Feel Fine

A Feel Fine é uma marca dedicada ao desenvolvimento de soluções voltadas ao bem-estar feminino. Com foco em equilíbrio, consistência e qualidade de vida, a empresa acompanha as transformações do mercado para oferecer produtos que se integrem à rotina e apoiem a saúde de forma contínua, e investe em processos rigorosos de pesquisa que garantem segurança, pureza e resultados mensuráveis.

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