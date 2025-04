Sesc Pantanal está com 13 vagas de estágio abertas para Várzea Grande e Poconé

Da assessoria

O Polo Socioambiental Sesc Pantanal está com 13 vagas de estágio abertas para os municípios de Várzea Grande (MT) e Poconé (MT) . A remuneração dos cargos varia de R$ 600 a R$ 1 mil, com benefícios de seguro de vida e vale-transporte (a combinar). As inscrições são feitas somente on-line.

Entre as vagas de estágio disponíveis estão: Técnico em Secretariado (Ensino Médio), Administração, Contabilidade, Direito, Engenharia Civil, Gestão Empresarial, Logística, Psicologia, Educação Física, Letras, Matemática e Pedagogia (Ensino Superior).

As inscrições estão abertas até o dia 4 de abril, pelo link https://www.superestagios.com.br/index/processoSeletivo/processo.php?v=MjIw , ou pelo site do Sesc Pantanal. No descritivo do processo seletivo, os candidatos podem verificar os requisitos específicos para cada vaga e se atendem ao perfil. Confira a descrição das vagas disponíveis: Ensino Médio Vaga: Técnico em Secretariado

Salário: R$ 600 reais

Carga horária: 4h diárias (matutino ou vespertino)

Requisito: a partir do 2º período

Importante: necessário ter a previsão de formatura mínima em junho de 2026. Ensino Superior



Salário: R$ 1 mil reais

Carga horária: 4h diárias (matutino ou vespertino)

Requisito: a partir do 4º período

Importante: necessário ter a previsão de formatura mínima em junho de 2026. Vagas: Administração | Ciências Contábeis | Gestão Empresarial | LogísticaSalário: R$ 1 mil reaisCarga horária: 4h diárias (matutino ou vespertino)Requisito: a partir do 4º períodoImportante: necessário ter a previsão de formatura mínima em junho de 2026. Vaga: Direito

Salário: R$ 1 mil reais

Carga horária: 4h diárias (matutino ou vespertino)

Requisito: a partir do 4º período

Importante: necessário ter a previsão de formatura mínima em junho de 2026. Vaga: Engenharia Civil

Salário: R$ 1 mil reais

Carga horária: 4h diárias (matutino ou vespertino)

Requisito: a partir do 5º período

Importante: necessário ter a previsão de formatura mínima em junho de 2026. Vaga: Psicologia

Salário: R$ 1 mil reais

Carga horária: 4h diárias (matutino ou vespertino)

Requisito: a partir do 4º período

Importante: necessário ter a previsão de formatura mínima em junho de 2026. Vaga: Educação física

Salário: R$ 1 mil reais

Carga horária: 4h diárias (matutino ou vespertino)

Requisito: a partir do 4º período

Importante: necessário ter a previsão de formatura mínima em junho de 2026. Vagas: Matemática | Pedagogia | Letras

Salário: R$ 1 mil reais

Carga horária: 4h diárias (matutino ou vespertino)

Requisito: a partir do 2º período

Importante: necessário ter a previsão de formatura mínima em junho de 2026. Polo Socioambiental Sesc Pantanal Criado há quase 30 anos, o Polo Socioambiental Sesc Pantanal é uma iniciativa do Sistema CNC-Sesc-Senac que atua na conservação da biodiversidade, pesquisa científica, desenvolvimento comunitário, educação ambiental e ecoturismo nos biomas Pantanal e Cerrado. Em Poconé, o principal destino turístico do Pantanal, encontram-se o Hotel Sesc Porto Cercado, o Parque Sesc Baía das Pedras, o Sesc Poconé e o Complexo Educacional Sesc Pantanal. Em Barão de Melgaço, no Pantanal, está a Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN Sesc Pantanal, a maior do país. No Cerrado, encontra-se o Parque Sesc Serra Azul e em Várzea Grande fica o Ponto de Encontro.

Sesc Pantanal