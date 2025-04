Shopee atualiza os itens mais comprados pelos consumidores brasileiros em cada região

De drone a areia higiênica para gatos, Mapa Shopee mostra a diversidade dos produtos mais vendidos de norte a sul do Brasil revelando hábitos e preferências locais

Da assessoria

A Shopee , marketplace que conecta vendedores e consumidores, divulga o primeiro Mapa Shopee de 2025 mostrando as preferências e o comportamento de compra dos brasileiros. O levantamento, que conta com as categorias e os itens mais vendidos nos estados brasileiros, considera os produtos que tiveram pedidos acima da média nacional entre outubro de 2024 e março de 2025.

Tecnologia em alta

Itens de tecnologia tiveram destaque no levantamento da empresa e marcaram presença como os mais comprados em 13 estados do Brasil, com destaque no Norte e Centro-Oeste, especialmente com itens como smartphones, drones, tablets e walkie-talkies. Em estados como Acre, Mato Grosso, Roraima e Rondônia, os drones dominaram as vendas.

Os consumidores estão investindo mais em tecnologia, desde gadgets de comunicação até acessórios para o dia a dia, como o megafone/microfone, no Ceará, o que mostra a versatilidade da plataforma.

Sobre duas rodas

Outra tendência é a procura por produtos voltados para a manutenção e segurança de veículos, especialmente motos, que tiveram destaque no Nordeste. A categoria de Auto & Moto estreou na Shopee em 2024 e itens como retrovisores de moto já figuram nos destaques de estados como Paraíba, Alagoas, Maranhão e Pernambuco, refletindo a praticidade da compra pelo e-commerce. Já no Piauí, as alças traseiras de moto foi o item mais vendido no período analisado.

Ainda falando sobre duas rodas, mas dessa vez não motorizada, pela terceira vez consecutiva, a pesquisa mostra que a bicicleta é o item mais vendido no estado de Sergipe.

Moda com espaço garantido

A categoria de moda sempre chama a atenção dos consumidores que buscam peças versáteis e adequadas ao clima local. Desta vez, foram os estados de Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal que mais investiram no mundo fashion com aquisição de calça jeans, bota coturno e jaqueta de couro, respectivamente.

Mundo pet

A areia higiênica para gatos entrou na lista, e São Paulo mostrou atenção especial aos felinos, sendo o único estado com um item do mundo pet como mais vendido na Shopee no período do levantamento.

Veja a lista completa a seguir:

Centro-Oeste

DF: jaqueta de couro | Categoria: Moda

Goiás: bota coturno | Categoria: Moda

Mato Grosso: drone | Categoria: Tecnologia

Mato Grosso do Sul: walk talk | Categoria: Tecnologia

Nordeste

Alagoas: Retrovisor espelho moto | Categoria: Auto e moto

Bahia: smartphone | Categoria: Tecnologia

Ceará: megafone microfone | Categoria: Tecnologia

Maranhão: Retrovisor espelho moto | Categoria: Auto e moto

Paraíba: Retrovisor espelho moto | Categoria: Auto e moto

Pernambuco: Retrovisor espelho moto | Categoria: Auto e moto

Piauí: alça traseira moto | Categoria: Auto e moto

Rio Grande do Norte: rede de descanso | Categoria: Estilo de Vida

Sergipe: bicicleta | Categoria: Estilo de Vida

Norte

Acre: Drone | Categoria: Tecnologia

Amapá: Smartphone | Categoria: Tecnologia

Amazonas: walk talk | Categoria: Tecnologia

Pará: smartphone | Categoria: Tecnologia

Rondônia: drone | Categoria: Tecnologia

Roraima: drone (mini) | Categoria: Tecnologia

Tocantins: tablet | Categoria: Tecnologia

Sudeste

Espírito Santo: boia colete | Categoria: Estilo de Vida

Minas Gerais: calça jeans | Categoria: Moda

Rio de Janeiro: suporte TV | Categoria: Tecnologia

São Paulo: areia higiênica gato | Categoria: Estilo de Vida

Sul

Paraná: lanterna | Categoria: Tecnologia

Rio Grande do Sul: lanterna de cabeça | Categoria: Estilo de Vida

Santa Catarina: umidificador | Categoria: Estilo de Vida

Sobre a Shopee

A Shopee é um marketplace que conecta vendedores e consumidores em uma experiência de compra fácil, segura e divertida. Lançada em 2015 em Singapura, a Shopee iniciou a operação local em 2020. Atualmente, a empresa conta com uma equipe de mais de 15 mil colaboradores e três escritórios na cidade de São Paulo. A empresa possui 12 centros de distribuição e mais de 150 hubs logísticos por todo o país, para atender as vendas dos seus mais de 3 milhões de vendedores brasileiros, que hoje são responsáveis por mais de 90% das transações da plataforma.

A Shopee tem como compromisso ajudar marcas e empreendedores locais a se digitalizarem e terem sucesso no comércio eletrônico, contribuindo para a economia do país. A plataforma faz parte da Sea Limited (NYSE: SE), líder global de internet para consumidores, cuja missão é melhorar a vida dos usuários e pequenas empresas com tecnologia por meio de seus três negócios principais: Shopee, Garena e SeaMoney.