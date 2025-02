Shopee revela produtos preferidos dos mato-grossenses para o Carnaval 2025

Levantamento in-app aponta itens mais buscados e vendidos para a festividade no estado

Por Ingrid Zanka

O Carnaval já movimenta as buscas e as vendas de itens temáticos no Mato Grosso, é o que mostra o Data Shopee, levantamento in-app da Shopee , marketplace que conecta vendedores e consumidores. Os números apontam as principais apostas para a data considerando o período dos últimos 45 dias.

Alguns dos destaques foram a fantasia de Minecraft, que registrou um crescimento de buscas de mais de 160%, e o termo fantasia Fernanda Torres, que registrou um aumento de mais de 100% nas buscas. A brasileira está em alta globalmente desde sua vitória no Globo de Ouro e pela indicação ao Oscar, que ocorrerá no domingo de Carnaval.

Outros itens que se destacaram na busca dos foliões foram fantasia Stitch, lantejoulas espelhadas e fantasia Moana. Entre os itens mais vendidos para a folia estão fitilho, crochê e fantasia infantil, mostrando a diversidade de estilos e inspirações que devem marcar o Carnaval 2025.

A busca por fantasias Plus Size cresceu mais de 20 vezes, enquanto as vendas aumentaram 100%, mostrando que consumidores estão em busca de modelos que ofereçam conforto, estilo e representatividade.

Top 5 itens mais buscados no Mato Grosso:

Fantasia de Carnaval Plus Size

Fantasia Stitch

Lantejoulas espelhadas

Fantasia Fernanda Torres

Fantasia Moana

Top 5 itens mais vendidos no Mato Grosso:

Fantasia Minecraft

Fantasia de Carnaval Plus Size

Fitilho

Crochê

Fantasia Infantil

