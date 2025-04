Show Safra 2025: BASF apresenta soluções para impulsionar safra recorde no MT

Empresa expõe estratégia inovadora para manejo de doenças na soja

Novas variedades de sementes de algodão são destaques

Por Lucas Tranquilin

A safra de grãos 2024/25 promete ser histórica no Brasil, e o Mato Grosso deve ser responsável por cerca de 30% dos grãos produzidos em todo o país, de acordo com o governo do estado. Para continuar apoiando o produtor mato-grossense na conquista destes resultados, a BASF apresenta seu portfólio completo de soluções para soja, milho e algodão no Show Safra, realizado no final deste mês em Lucas do Rio Verde-MT.

No evento, a empresa destaca as soluções focadas nos principais cultivos da região, com novas variedades de sementes e novos modos de ação para o manejo de pragas e doenças, além de soluções digitais que levam mais produtividade e sustentabilidade para as operações agrícolas.

“A BASF tem um portfólio completo de soluções e uma estratégia integrada para apoiar o produtor rural em cada momento de sua jornada, dentro e fora da porteira. Estamos cada vez mais próximos dos agricultores, entendendo suas necessidades e oferecendo soluções e novos modos de ação adequados às realidades regionais e aos sistemas produtivos brasileiros, visando a longevidade dos cultivos e o máximo potencial produtivo na lavoura”, comenta Rafael Vicentini, Diretor de Marketing – Sistema de Cultivos Soja da BASF.

Escudo Verde – estratégia inovadora para manejo de doenças na soja

Plantas saudáveis durante todo o ciclo é sinônimo de sucesso. Para isso, o principal destaque da BASF no evento é seu recém-lançado Escudo Verde, uma estratégia de manejo inovadora para soja composta pelos fungicidas Belyan®, Blavity® e Keyra®, último lançamento do conjunto.

“O Keyra® chegou como a peça-chave para completar o poderoso Escudo Verde, uma inovação única no mercado. Desenvolvida especialmente para as aplicações finais na soja, essa solução se destaca por combater com eficiência as doenças mais devastadoras do final do ciclo, como cercóspora, manchas foliares e ferrugem asiática. O Escudo Verde foi cuidadosamente idealizado para garantir a proteção do investimento do agricultor, oferecendo segurança e resultados superiores”, afirma Patrícia Smirmaul, gerente sênior de Marketing de Soja da BASF Soluções para Agricultura.

Para as primeiras aplicações, é recomendado Belyan®, um dos produtos com Revysol®, molécula exclusiva lançada globalmente pela BASF em 2020 que também está na formulação de Keyra®. Belyan® confere proteção no baixeiro da planta, promovendo um desenvolvimento saudável desde o início da soja com seletividade.

Já nas aplicações do meio do ciclo, Blavity® leva eficiência e baixa fitotoxicidade entre os fungicidas à base de Protioconazol e Fluxapiroxade para as folhas no terço médio, em que grande parte da produtividade é definida. E o ciclo de aplicações de fungicidas é finalizado com Keyra®, para proteger a produtividade da colheita e proporcionar alto rendimento.

Novas variedades de algodão FiberMax®

Recentemente, o Brasil atingiu pela primeira vez o posto de maior exportador de algodão do mundo, sendo o estado do Mato Grosso um dos principais produtores da fibra no país. Para manter esse feito e ajudar o produtor a ser cada vez mais eficiente e competitivo, a BASF lançou recentemente duas novas variedades de algodão FiberMax® com a inovadora tecnologia do Sistema Seletio™, a combinação mais completa para o manejo de plantas daninhas de difícil controle, sendo elas a FM 990STP e a FM 945STP.

As variedades oferecem alta qualidade de fibra, alto potencial produtivo e resistência aos herbicidas Liberty®, glifosato e Durance® S, além de resistências a ramulária e, na FM 945STP, também aos nematoides M. incognita e R. reniformis, sendo moderadamente resistente para este último.

Novas variedades de soja

Para alcançar uma alta produtividade e transformar a previsão de safra recorde em realidade, é fundamental a escolha adequada das sementes. Os portfólios de SoyTech e Credenz levam ao evento opções vantajosas em todas as precocidades. Desde o precoce, que fortalece a janela de semeadura de algodão; o médio, que amplia os ganhos também sobre a cultura do milho safrinha; e os mais tardios, que geralmente entregam as melhores produtividades em soja.

Deste modo, com as variedades 711, 752 e 822, a BASF oferece opções para todos estes ambientes com a SoyTech, com destaque para a SoyTech 752 I2X, com alto PMG, multirresistência a nematoide de cisto e à podridão de grãos.

Já a Credenz leva 7 cultivares para a feira, oferecendo excelentes opções em todos os ciclos, com destaque para CZ37B66I2X, com grão pesado, ciclo ajustado, alta capacidade de engalhamento e múltipla resistência a nematoide de cisto; e CZ47B91I2X, com seu altíssimo teto produtivo.

Novas receitas de tratamento de sementes

A BASF também leva ao Show Safra novas receitas de tratamentos de sementes. Um exemplo é a receita Standak® Prime (Standak® Top + Votivo® Prime, bionematicida), combinação que une o poder do tratamento químico à inovação do biológico, promovendo sinergia entre as formulações e protegendo o vigor das sementes no solo para áreas de baixa pressão de nematoides. Já para regiões mais afetadas pelo problema, a aposta é a receita Standak® Prime + Ilevo, um nematicida químico aliado ao biológico.

O primeiro passo para proteger o seu potencial produtivo começa por um tratamento de sementes robusto.

Milho ganha reforço no combate à cigarrinha

Ainda no primeiro semestre de 2025, a BASF se prepara para lançar o Efficon®, um inseticida revolucionário que, além de controlar a cigarrinha-do-milho, funciona bloqueando a transmissão de doenças transmitidas por essa praga. Esse novo modo de ação chega para apoiar os produtores em um dos maiores desafios atuais da agricultura.

Efficon® é o primeiro inseticida 100% desenvolvido pela pesquisa BASF, tendo sido desenhado para ser eficiente e amigável. Com a solução, a BASF coloca à disposição do mercado brasileiro um inseticida que age de maneira exclusiva para o controle de insetos sugadores vetores de doenças, como cigarrinhas e moscas-brancas, que vêm causando prejuízos milionários aos cultivos de milho, algodão e soja nos últimos anos. Além disso, o produto trabalha harmoniosamente com os insetos benéficos e o meio ambiente, ajudando os agricultores a proteger com sucesso suas colheitas.

Agricultura digital também é destaque

Completando o portfólio, o público que visitar o estande da BASF no Show Safra poderá conhecer as soluções do xarvio® Digital Farming Solutions, marca global de agricultura digital da BASF, e sua plataforma xarvio® FIELD MANAGER – com destaque para as ferramentas Mapas de Semeadura em Taxa Variável, Mapa de Aplicação de Regulador de Crescimento e Timing de Aplicação para manejo de fungicidas, soluções que têm o propósito de apoiar o agricultor a tomar decisões mais embasadas para o manejo de cada fase das culturas, do plantio à colheita.

Com a solução Mapa de Semeadura em Taxa Variável, o produtor pode alocar o número mais adequado de sementes de acordo com o potencial produtivo de cada região do talhão. O aumento médio de produtividade apenas com esta solução chega a 3,18% na soja, quando a utilização da solução digital é combinada com a recomendação de sementes Credenz®; 5,4% no cultivo de milho; e 6,4% no de algodão, em combinação com a recomendação de sementes FiberMax®.

O Timing de Aplicação utiliza inteligência artificial e as melhores práticas agronômicas para recomendar a melhor janela de aplicação de fungicida para proteção das lavouras. A solução tem média de 99% de performance agronômica em comparação com a recomendação de especialistas.

“Sabemos que o momento de aplicação de fungicidas para proteger o potencial produtivo da lavoura é tão importante quanto a escolha dos produtos. Essa solução não vem para substituir a figura do agrônomo, mas sim para ser uma ferramenta poderosa para escalar a tomada de decisões com base em dados. Com o Timing de Aplicação, o agricultor reduz o risco de perdas e maximiza a eficiência do manejo de doenças”, explica Ricardo Arruda, Gerente de Agronomia Tecnológica no xarvio®.

Já a solução Mapa de Aplicação de Regulador de Crescimento em Taxa Variável permite ao produtor de algodão aplicar o regulador de crescimento na quantidade ideal em cada região do talhão, proporcionando otimização média de insumos de 30%, melhor uniformização dos campos e mais sustentabilidade nas operações.

