Soft skills ganham protagonismo e se tornam decisivas na construção de carreiras mais sólidas e competitivas

Diretor nacional da Microlins destaca a importância das habilidades comportamentais e aponta quais são essenciais para os jovens que buscam oportunidades no mercado de trabalho

Por Marcela Baptista

As habilidades comportamentais, mais conhecidas como soft skills, deixaram de ser diferencial e passaram a ser determinantes para quem busca espaço no mercado de trabalho. Apesar disso, muitos jovens ainda esbarram em obstáculos como falta de postura profissional, dificuldade de comunicação ou pouca capacidade de adaptação. Segundo Rafael Cunha, diretor nacional da Microlins, essa lacuna explica por que tantos candidatos perdem vagas mesmo dominando o conteúdo técnico exigido.

As soft skills estão relacionadas ao modo como cada profissional se comporta, se relaciona e reage aos desafios do dia a dia. Diferentemente das hard skills, que envolvem conhecimentos técnicos e podem ser aprendidas por meio de cursos e treinamentos formais, as habilidades comportamentais dizem respeito a atitudes, valores e competências emocionais e sociais. Elas influenciam diretamente a forma como a pessoa se comunica, trabalha em equipe, resolve conflitos, lida com pressão e se adapta às constantes mudanças do ambiente profissional.

As soft skills estão relacionadas ao modo como cada profissional se comporta, se relaciona e reage aos desafios do dia a dia. “É isso que mostra como a pessoa lida com pressão, como trabalha em equipe, como resolve conflitos e como se adapta às mudanças. São habilidades que nenhuma máquina substitui”, explica Rafael Cunha. E o mercado já confirma essa tendência. De acordo com o LinkedIn Global Talent Trends Report 2024, 92% dos recrutadores afirmam que as essas habilidades comportamentais são tão importantes quanto as hard skills, os conhecimentos técnicos, na hora de contratar.

Isso evidencia que as empresas sabem que o conhecimento técnico, por mais relevante que seja, pode ser ensinado, atualizado e treinado com rapidez. Mas a forma como o profissional se comporta, comunica, aprende e se relaciona tem impacto direto na produtividade e no clima organizacional. Estudos da Deloitte reforçam essa ideia ao apontar que, até 2030, dois terços das vagas criadas deverão exigir predominantemente habilidades comportamentais.

O diretor nacional da Microlins destaca ainda que a busca por profissionais colaborativos, empáticos e adaptáveis tem crescido de forma constante. “As organizações precisam de pessoas que saibam pensar criticamente, propor soluções e aprender com velocidade. Isso não se aprende só em sala de aula, é prática, experiência e autoconhecimento”, completa.

Para ele, essas competências funcionam como “bases estruturais” para o desenvolvimento profissional, independentemente da área de atuação. O primeiro passo é reconhecer pontos fortes e fracos, por meio de uma autoavaliação sincera. Em seguida, buscar feedbacks de pessoas de confiança ajuda a ampliar a percepção sobre o próprio comportamento. Praticar diariamente, seja ao lidar com conflitos, colaborar com colegas ou enfrentar imprevistos, fortalece essas habilidades. E, por fim, investir em aprendizado contínuo mantém o jovem em evolução e amplia sua empregabilidade.

Para Rafael Cunha, o cenário atual deixa claro que não basta dominar ferramentas ou acumular certificados. O que realmente diferencia um profissional é a combinação entre preparo técnico e maturidade comportamental. “Quando o jovem entende isso e passa a treinar suas soft skills, ele conquista mais oportunidades e constrói uma carreira mais sólida, humana e preparada para o futuro”, ressalta.

Veja quais são as 10 soft skills fundamentais para jovens que querem se destacar no mercado e trabalho:

1. Comunicação: saber se expressar é mais do que falar bem, é transmitir ideias com clareza e escutar de verdade. Essa habilidade é essencial em entrevistas, reuniões e até nas trocas do dia a dia.

2. Inteligência emocional: controlar emoções e manter o equilíbrio mesmo em momentos de pressão mostra maturidade. Essa habilidade aumenta a confiança e melhora o clima no trabalho.

3. Trabalho em equipe: colaborar, dividir responsabilidades e respeitar opiniões diferentes faz parte da rotina de quem quer crescer profissionalmente. Nenhum sucesso é construído sozinho.

4. Adaptabilidade: o mundo muda o tempo todo. Profissionais adaptáveis aprendem rápido e encaram mudanças como oportunidades, não ameaças.

5. Resiliência: errar faz parte. Ser resiliente é se levantar rápido, aprender e seguir evoluindo, sem perder o foco.

6. Organização: saber planejar, priorizar tarefas e cumprir prazos mostra responsabilidade e confiança. É uma das soft skills mais valorizadas pelos gestores.

7. Empatia: entender o ponto de vista do outro é uma das chaves para um ambiente de trabalho saudável. Profissionais empáticos criam conexões reais e resolvem conflitos com mais facilidade.

8. Liderança: mesmo sem cargo de chefia, quem inspira e motiva os outros se destaca naturalmente. Liderar é sobre atitude, não apenas posição.

9. Pensamento crítico: saber analisar situações, questionar e propor soluções criativas mostra visão estratégica. Empresas buscam quem pensa além do óbvio.

10. Proatividade: é não esperar mandarem, é se antecipar, propor ideias e mostrar vontade de aprender. É isso que diferencia quem só cumpre tarefas de quem faz a diferença.

Foto: Créditos FreePik